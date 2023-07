¿Celos? Amparo se erizó con Alejandro Fernández en Yo Me Llamo, pero Pipe Bueno no estuvo contento

Con imitadores de artistas de talla internacional, se llevó a cabo el tercer capítulo de Yo Me Llamo . Sin duda, el programa es uno de los más vistos por los colombianos y en donde los artistas de la ranchera aprovechan para presentarse.

En esta ocasión, un nuevo imitador de Alejandro Fernández llegó al escenario de Yo Me Llamo, y desde el primer momento que apareció, la sonrisa de Amparo Grisales se hizo presente y aseguró que tiene todo el potencial para estar en el programa.

Sin embargo, Pipe Bueno no pensó lo mismo y con un tono serio comentó que le falta mucho para parecerse al propio Alejandro Fernández, algo que Amparo refutó: “Para eso está la escuela”. El jurado y cantante de música popular, en medio de las risas, dijo que la actriz solo le había dado el sí, por su aspecto físico.

“Como es posible que Pipe bueno dijo que no no se llama Alejandro Fernández, si se llama; Amparo cada vez que ve un Alejandro Fernández; uyyyy yo ya le doy mi voto a Alejandro Fernández; aquí concuerdo con Pipe, ese man no se llama Alejandro Fernández” fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales al ver la presentación del artista en Yo Me Llamo.



Los jurados que han estado en Yo Me Llamo

Desde hace varias temporadas la música popular se convirtió en protagonista de Yo Me Llamo; primero fue Pipe Bueno en 2017 que participó como jurado -que vuelve en esta nueva temporada-, además de la participación de Yeison Jiménez (2021) y Jessi Uribe (2019).

También expertos en imitación de voz han estado sentados en la mesa de jurada, como es el caso de Belkis Martínez (2015), Jairo Martínez (2011-2014) y Luz Amparo Grisales (2011-2014). También ha estado Julio Sabala.