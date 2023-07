La hija de 'Petrona Martínez' llegó al escenario de Yo Me Llamo: "La amo con toda mi alma"

Fue a finales de los 80 cuando la costa Caribe conoció el sabor con Petrona Martínez, quien llevó el folclore de la región en sus interpretaciones. Ahora, en 2023, su doble perfecto llegó a Yo Me Llamo, que no solo supo manejar el público y el sabor afrocolombiano de bullerengue.

Y es que la 'Petrona Martínez' de Yo Me Llamo sorprendió al jurado cuando hizo una revelación que nadie esperaba: "Es que Petrona les tiene que decir algo y yo haré que se los diga. Es que ella es hija de Petrona Martínez", dijo Carlos Calero, que de inmediato inundó el escenario de aplausos y de una Amparo Grisales emocionada por la noticia.

Su sabor se contagió entre el público, además que reveló que casi todos los que estuvieron junto a ella en la presentación también tienen parentesco con Petro Martínez. Asimismo, la artista contó cuando le dijo a su madre que pensaba interpretarla en Yo Me Llamo, que recibió una sonrisa de alegría y orgullo si eso llegaba a suceder.

"Quiero decirle a ella (Petro Martínez) que la amo con toda mi alma. No quiero dejar morir su legado, ese legado que tanto luchó", manifestó su hija casi entre lágrimas porque estaba haciendo sentir orgullosa a la persona que más ama en el mundo.

"Petrona Martínez es la reina del Bullerengue, ese que moría escuchando en las playas de Puerto Escondido"; "Si es la hija increíble al principio no me convencía de que era la vecina su maestra"; "Lo de Petrona Martínez en Yo Me Llamo fue algo realmente hermoso", son algunos comentarios en redes sociales.

