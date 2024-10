Coldplay les baja la luna a sus fans en una semana de estrenos musicales en Colombia

Chris Martin (vocalista principal y pianista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (bajista), Will Champion (baterista y vocalista secundario) y Phil Harvey, integrantes de Coldplay, no dejan de sorprender e impactar la escena musical mundial; por eso, su nuevo álbum, ‘Moon Music’, les baja la luna a través de 10 canciones llenas de sentimiento con una mezcla de sabores y géneros.

Con el nombre de las canciones: Jupiter, All my love, Feelslikeimfallinginlove, Neon Forest Angel Son, Good Feelings, Moon Music, One World, We Pray, Aeterna, IAAM, la banda británica confirma que este será un viaje por el espacio.

Este es el nuevo álbum de Coldplay:

Manuel Turizo y Kapo se unen en ‘Qué pecao’, una nueva bachata

Kapo sigue demostrando su talento y consolidándose en la industria musical. En esta ocasión, se ha unido al reconocido artista Manuel Turizo para lanzar su nuevo sencillo "Qué pecao". Esta bachata, que combina la pasión y el ritmo característicos de ambos artistas, promete conquistar las listas de popularidad y los corazones de sus fans. La colaboración entre estos dos talentosos intérpretes marca un hito en sus carreras y representa una fusión perfecta de estilos que promete dejar huella en el género.

Esta es la canción:

Más estrenos musicales en Colombia

‘¿Por qué soy así?’’ de Ela Taubert: la bogotana estrena un nuevo capítulo de su viaje de la tusa con esta canción, que, según ella, es la pregunta que todos se hacen cuando vuelven a un lugar donde debieron decir adiós desde hace años.

‘Mírame’ de Pipe Bueno, Edgardo Nuñez y Blessd: el éxito de este sencillo del ‘Bendito’ y Ovy On The Drums trasciende para convertirse en música banda. Este regional apunta a ser un éxito al mantener la esencia de la canción con los toques urbanos de el del Barrio Antioquia.

‘Las Piponas (Remix)’ de Kris R y Blessd: una unión de malenteo hecha canción. Los dos artistas llegan con este tema para poner a cantar a todos gracias a su ritmo rápido, recordando el antiguo trap.

'Harlequin' de Lady Gaga: llega secuela del mayor villano de la historia de Batman, que, por supuesto, contará con su propia banda sonora y en esta ocasión será Gaga, que interpreta a Harley Quinn, la encargada de darle vida.

‘Recién Soltera’ de Paulo Londra: el regreso del argentino muestra una nueva faceta artística; ahora, explora la bachata y la música caribeña para este sencillo en donde habla de una mujer que busca disfrutar la vida de un mal amor.

‘Pasaporte’ de Rauw Alejandro y Mr.NaisGai: como su nombre lo indica, a veces lo mejor es arreglar todo para irse de viaje para pasar la página de esos amores que no funcionan. Llega el momento de disfrutar de una nueva aventura alejado de todo.

‘Tu Infeliz’ de Los Caligaris y Karina: desde Córdoba, Argentina, llega la agrupación argentina con esta nueva canción con un ritmo ska para hablarle al amor, de parte de un hombre que cometió errores, pero que mantiene vivo el amor a alguien que falló.

‘Pa qué mentir’ de Maisak: el estilo romántico del artista se mantiene en este nuevo sencillo, que tras el éxito de ‘Se Me Olvida’ al lado de Feid, también apunta a ser un histórico en las listas de reproducción para hablarle a una mujer que no sale de la cabeza.

‘Conquístame’ de Paulina B: la también participante de La Descarga 2024, llega con este nuevo sencillo que transmite sentimientos llenos de amor. Una carta abierta al amor de su vida para enseñarle cómo hacerla una mujer feliz y poder pasar juntos toda la vida.

‘Si te vas’ de Hamil: un tema que fusiona lo más potente del género urbano con los contagiosos ritmos del afrobeat, creando una propuesta musical única para los amantes de la música latina.

‘Antídoto’ de Kamm: “Este lanzamiento me cogió aquí en casita, con 4 meses de terapia por delante, pero sigo adelante. Mi música es mi manera de sanar”, dijo el propio artista sobre este sencillo, que después de sufrir una lesión apunta a un éxito musical que reflejan su esencia, como persona y artista.

‘Cuándo vienes’ de Nanpa Básico: esta balada es el reflejo del significado de nostalgia, en especial de ese amor que se despidió y dejó varios sentimientos vivos, pero que una pero que una persona puede transformar con un cariño verdadero que “arranca la tristeza”.

‘¿Qué te pasó?’ de Greeicy Rendón y Jay Wheeler: una canción que refleja el talento de ambos artistas en una letra llena de sentimiento, que transmite el fin de un amor que parecía ir todo bien. Quedan más preguntas que respuestas de una relación fallida.

‘Mi Lugar Seguro’ de Shaira: de acuerdo con ella, la letra refleja el amor puro y la felicidad de encontrar alguien con paz. Con su melodiosa voz y capacidad de transmitir sentimientos en sus canciones, Shaira estrena este sencillo como himno al amor verdadero y las relaciones sanas.

‘BM’ de Zalek: el artista le sigue apostando al regional mexicano en este sencillo, que refleja el sentimiento de los detalles que no se olvidan de esa persona especial los cuales son difíciles de borrar.

‘Amuleto’ de Diego Torres: Un pop suave, acariciado por guitarras acústicas y eléctricas, y con una batería que marca el ritmo del corazón nostálgico. Una composición conjunta del intérprete, Carlos Santander, Juan Manuel Frías 'Brasa' y Samantha Cámara, que nos transporta a tiempos pasados.

‘Misión Secreta’ de JJay Flow y Juanse: los dos artistas se unen en este sencillo para hablar de un amor secreto, que se encuentran cuando nadie los ve para entender que pase todo en tan solo segundos.

‘Rayito’ de Gigi Méndez: la artista venezolana llega con esta canción con base de ritmos del Caribe. Narra la historia de un amor que se da en las costas y frente al mar, como himno de esos amores de verano.

‘Only U’ de Basti: el samario llega con este sencillo que se convierte en una dedicatoria, alegre y bailable, para un amor que es único y merece todo lo que se pueda de todo el mundo. “Quise crear una canción que no solo fuera una declaración de amor, sino también un viaje”, dijo.

‘No fue pa’ tanto’ de Sammy Rubio y Dani HC: “Este tema busca refrescar la propuesta de nosotros y estamos seguros de que la gente va a conectar muy bien”, dijeron. Y es que la canción narra el crudo proceso de un desamor, pero que, finalmente, se puede superar.

‘Ni por mil puñados de oro’ de Banda La MB: esta canción es parte de un proyecto colaborativo que los artistas colombianos lanzarán en el último trimestre de 2024, donde fusionarán lo tradicional del regional mexicano con otros géneros musicales.

‘La primera vez’ de DND: el EP 'La Primera Vez' nos presenta tres temas vibrantes: 'Deja Vu', 'La Primera Vez' y 'Piña Coladas'. Con letras pegadizas y melodías irresistibles, DND nos invita a sumergirnos en su universo musical único.