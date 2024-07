Coldplay, Piso 21 y Beéle, lo estrenos musicales más destacados de julio 2024

Sin duda julio 2024 fue uno de los mesesmás cargados de música al contar con una gran variedad de estrenos musicales. Por supuesto, no podía finalizar el mes con una nueva lista de nuevas canciones y álbumes de diversos artistas.

Dúos, bandas, artistas en solitario y hasta productores destacan semana a semana en el trabajo de creación de nuevos estilos musicales, apuntando, claramente a seguir ampliando su basto catálogo.

Nuevos estrenos musicales de julio 2024

‘Feelslikeimfallinginlove’ de Coldplay: la banda británica vuelve a hablar de amor en este último sencillo que mantiene la esencia plena de su música. Un ritmo lento, pero lleno de sentimiento transmite esta nueva canción que apunta a entrar a la playlist de millones de personas.

‘Hasta aquí llegaré’ de Nanpa Básico y Beéle: combinando elementos urbanos, los dos artistas se complementan para hablarle a un amor que se irá después de muchos intentos de que se mantuviera. Las dos voces son una unión de sabor y pasión musical para poner a bailar y reflexionar a sus seguidores.

‘Fichaje del año’ de Piso 21 y Ozuna: un nuevo hit de la agrupación colombiana que sigue apostando por la creación al lado de leyendas del reguetón. Esta canción que no solo mantiene un ritmo pegajoso, sino que cae perfecto para el verano al hablarle a un amor en ritmos caribeños.

‘No me hagas seguir’ de More: la caleña llega con esta nueva canción, que se caracteriza y potencia por su gran voz, para hablarle a un amor que no valora lo suficiente los buenos sentimientos y que decidió irse para tomar un rumbo diferente.

‘En el cielo’ de Pirlo: el auge del Valle se mantiene, ahora, con este trap del caleño que, una vez más, la rompe con su música. La letra habla de su actualidad y los frutos de su éxito, que por eso se siente en la cima y recuerda todo lo que ha pasado hasta el momento en su carrera.

‘¿Para qué?’ de Ela Taubert: una vez más la artista plasma su autenticidad y carisma en una canción, que no solo le habla al desamor, sino que mantiene un ritmo movido para disfrutarse hasta la ‘tusa’. Su potente voz es un viaje de emociones para hablar a alguien que se fue por no saber amar.

‘Bareto y Chanel’ de La Guru del Sabor: esta nueva canción habla de una conexión que llegó a su final, pero que sigue haciendo falta. Pese a las peleas el cariño se mantiene latente, pues no existe el reemplazo de esos recuerdos.

‘Ese vato’ de Domelipa y Ozuna: producida por Ovy on The Drums, la canción una a la mexicana y al puertorriqueño para hablarle a un amor del cual no se puede ocultar más esos sentimientos guardado, que “es esa persona especial”. “Fue muy cool el hecho de vernos en persona y platicar. Es una persona que admiro mucho”, dijo ella sobre esta colaboración.

‘En el estudio’ de Arion Metimna, Theos Creative Agency, ONErpm Latinoamérica y Red Bull Colombia: las batallas de gallos tendrán una nueva mirada y proyecto musical con la creación de este proyecto musical en donde, ahora, los MCs de la Nacional muestran su faceta como cantantes, allí, destacan nombres como Valles-T, Visionario, Fat N y Urko.

‘Cartel burlado’ de Pirlo y Hozwal: un trabajo conjunto que busca crear una experiencia fresca y poderosa con la unión de estos dos artistas. Un EP llenó de ritmos contagiosos con letras auténticas de estos cantantes.

‘El amor es fácil, las relaciones no’ de The Mills: en este nuevo álbum cada canción es un viaje introspectivo, guiado por letras que tocan el corazón y melodías que se quedan grabadas en la mente. Este disco es una invitación a conectar con la música de una forma profunda y auténtica.

‘Olvídala’ de Jorge Celedón y Ana Barbara: reviven el clásico del vallenato que, alguna vez, todos han entonado en una fiesta. Este nuevo ritmo, más bailable, no pierde la profundidad de la letra que se ha dedicado miles de veces en el mundo.

‘Suicida’ de Gotay ‘El Auténtiko’ y J Alvarez: dos grandes artistas del género se unen para crear esta nueva canción, que, principalmente, se destaca por un ritmo lento lleno de ritmos de baile, invitando a bailar, pero a dedicar una canción a ese amor que genera una fuerte atracción.

‘Jardín del Paraíso’ de Monsieur Periné y Bejuco: una canción que más allá de tener un buen ritmo lo que busca es generar concientización en las personas. Un trabajo con WWF para hablar del cuidado ambiental por la crisis ambiental que afecta la biodiversidad colombiana.

‘You Know’ de Drakko C: “Esta canción refleja la ironía de tener a alguien cerca emocionalmente, pero físicamente distante”, dijo el artista, de un amor que se siente, pero no está físicamente. Un ritmo no solo para bailar, sino para dedicarle a esa persona especial que se encuentra en la distancia.

‘Ataúd’ de Sen Senra: el musico español llega con esta nueva canción para hablar del camino de la vida, a través de un ritmo bailable para hablar de las locuras que dejan el día a día.

‘Vino tinto’ de Inah: “La compuse en una etapa en la que mi prioridad era el trabajo. Y en un punto de la vida en el que se empieza a tocar el éxito laboral”, confesó la artista bogotana, una canción que narra el deseo de hallar a alguien especial para compartir y conectar en una noche íntima y significativa.

‘Señales’ de Simón Savi: el bogotano llega con este nuevo EP que, según él, es un viaje en los miedos, el amor, la pasión, la dependencia, la búsqueda de refugio, de fortaleza y las lecciones. Con una mezcla de sentimientos, de libertad, pop y rock en español.

‘La Kaguama’ de Kchiporros y Los Auténticos Decadentes: una caricia al alma en cuanto al manejo de los ritmos del rock en español. Esta unión perfecta para saltar y cantar a todo pulmón en una reunión, un ritmo rápido y que se complementan dos estilos, de dos bandas para recuperar lo clásico del género.

‘La vida es una fiesta’ de Sergio George y Wisin: el sabor latino se representa en esta canción que, deja a ver a Wisin, en un ritmo de salsa para bailar y celebrar la vida al lado de un experto como Sergio George; la mezcla con el urbano cae bien para sacar a cualquiera a la pista.

‘Un siglo sin ti’ de Luck Ra y Chayanne: esta nueva versión de la canción incorpora los ritmos argentinos de la cumbia y el ska, pero con un estilo novedoso para que no solo el desamor sea protagonista, sino la fiesta y la alegría también sean posibles con esta renovación.

‘El Flamenquillo’ de Equo: Sergio Hoyos, Rafa Trujillo y Ragga on Fire traen esta canción que, como su nombre lo indica, usa como una base del flamenco español, pero que mantiene el ritmo urbano para hablarle a un amor que no valoró sentimientos reales. “Con esta canción queríamos buscar una narrativa y que la letra sugiriera una historia sin ser muy explícitos, y sí tener que basarnos es una historia de la vida real”, dijeron.

‘El pendejo del año’ de Pipe Calderón y Sebastián Mendoza: esta canción remix trae un nuevo estilo renovado entre los dos artistas, que se transforma en una especie de corrido mexicano para hablarse a sí mismo de permitir cosas por un amor que no valió la pena.

‘Tatuaje negro’ de Gynebra: la artista española incursiona en los ritmos latinos sin perder su estilo característico, pero, ahora, con una canción que le baila al desamor, una persona que se convirtió en un tatuaje lleno de recuerdos.

‘Laila’ de Nicolle Jadad y Jules: la exintegrante de Ventino comienza su camino en solitario y muestra esta canción que narra una historia triste de una mujer cercana a la artista. La canción transmite la fuerza y las ganas de volver a respirar de esta persona.

‘Déjalo ir’ de Francisca Valenzuela: “Se trata de dejar ir algo y pasar página, aunque duela”. Usamos mucho la frase 'déjalo ir' pero es increíblemente difícil de hacer”, dijo la misma artista sobre la canción, que se caracteriza por su ritmo de piano y ritmo profundo.

‘Buenas noticias’ de Gilberto Daza: las canciones de 'Buenas Noticias', el nuevo álbum, son una muestra del amor de Dios, abordando temas como la ansiedad y el fracaso. Nos recuerdan que Él nos comprende en cada etapa de nuestra vida.

‘El príncipe’ de Jordan Portilla: “Más que una canción; es un puente que une corazones a través de la música. Todos somos príncipes de nuestra propia vida”, dijo el propio artista. Logra transmitir el espíritu libre y alegre de la juventud, haciendo de este sencillo original.

‘Dos extraños’ de María Paula: la artista caqueteña fue una de las últimas estudiantes del maestro Omar Geles. Esta canción transmite su esencia, a través de la voz de ella, que le canta un amor falso de dos personas que están, pero se sienten alejados.

‘D’frutas’ de Dejota: una propuesta original y audaz que, a través de la música de este álbum, transporta a los exóticos sabores de la fruta del pacífico. “Sin querer conocimos la minorista en Medellín y me enamore del lugar, es tan especial y original”, dijo.