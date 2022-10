Como si nada, Paola Jara y Jessi Uribe revelaron sus intimidades a las ‘entaconadas’

Los cantantes colombianos Paola Jara y Jessi Uribe estuvieron en Agenda en Tacones hablando sobre su vida personal, carrera musical y su más reciente lanzamiento.

‘Como si nada’ es la canción en la que ambos artistas populares se unieron para poner todo su sentimiento y llegar al corazón de los amantes de la música de despecho con una historia de un desamor y olvido.

Publicidad

Basados en las historias que ellos suelen cantar, los dos aprovecharon para contar sus anécdotas y tusas.

Paola Jara contó que va a cumplir 11 años con su pareja, Iván Calderón, el también autor de su nuevo éxito.

“Llevo muchos años en una relación y afortunadamente hace mucho no sufro de tusas, pero cuando era niña me montaron cachos varias veces y he perdonado una infidelidad”, contó Jara.

Por su parte, Jessi Uribe reveló que se casó a sus 20 años con una mujer mayor que él, con la que hoy ya lleva 11 años de matrimonio y tiene cuatro hijos.

Publicidad

“Yo la conocí a ella dando una serenata y quien me contrató era su esposo (…) La canción Dulce Pecado, es mi historia”, dijo Uribe.

Los artistas se sometieron al cuestionario picante de las ‘entaconadas’ y revelaron sus secretos más íntimos.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio: