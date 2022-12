Comparan trenzas de Haaland con niña de la película Matilda, ¿qué haría Tronchatoro?

El Manchester City volverá este miércoles a competencia en la Premier League cuando visite a las 3:00 de la tarde, hora colombiana, al Leeds. Sin embargo, uno de los temas que es tendencia en la plantilla del equipo inglés es el nuevo look del delantero Erling Haaland.

El noruego, que no estuvo en el Mundial de Qatar 2022 porque su selección no alcanzó a clasificar, siguió entrenando durante la competencia para no perder ritmo ni su olfato goleador en los diferentes torneos que disputa su equipo.

Recientemente el mismo jugador publicó en sus redes sociales una fotografía entrenando en el complejo deportivo del Manchester City y, al mismo tiempo, reveló el nuevo estilo que tiene su cabello.

Unas trenzas en cada uno de los costados de su cabeza, que terminan con un lazo azul en la punta de estas, han generado diferentes comentarios y opiniones en redes sociales, aunque el propio Haaland acompañó la imagen con el mensaje: “Modo vikingo, activado”.

Pese a la aclaración e intención del androide, como es catalogado el delantero por sus sorprendentes estadísticas en el área rival, algunos usuarios relacionaron sus trenzas con una de las niñas que aparece en la película Matilda.

Vale recordar que una de las escenas más icónicas de esta película es cuando la directora de la escuela, Tronchatoro, lanza a la niña Amanda afuera de la institución luego de agarrarla de sus trenzas y hacer un lanzamiento “martillo”.

Uno de los trinos que más interacción ha tenido fue por hacer un collage de la imagen de Haaland con la escena de la película de Tronchatoro con la niña y la frase: "Crecen tan rápido". Esa publicación ya tiene más de 45 retweets y cerca de 1.000 'me gusta'.

Por ahora, Haaland seguirá enfocado en vulnerar el arco rival en los próximos partidos que dispute el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, que tiene como principal objetivo conquista la Champions League.

Crecen tan rápido 🥺😧 pic.twitter.com/fXdosobgNE — Futbol Sin Limite (@futbolsinlimi) December 27, 2022

