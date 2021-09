Los Black Eyed Peas marcarán un hito el próximo 2 de octubre al ofrecer un concierto desde un lugar único en el mundo: las pirámides de Egipto. Durante este concierto, el grupo musical interpretará sus temas más emblemáticos mientras se transmite en directo a partir de las 20 horas en streaming.

Además de todos los fans que podrán verlos por streaming desde todas las partes del mundo, cerca de 1.000 seguidores podrán asistir al concierto que se realizará el 2 de octubre y que tendrá éxitos como ‘Shut Up’, ‘Let’s Get It Started’, ‘Boom Boom Pow’, ‘I Got A Felling’ y su más importante clásico ‘Where Is The Love´.

Por ahora las entradas a este gran concierto ya se encuentran a la venta y varían entre los 9,99 euros, hasta los 75 euros donde pueden tener acceso al concierto y a las imágenes inéditas entre bastidores, un acceso a transmisión en vivo desde la antesala del escenario, una pieza de arte digital firmada por la banda y una de las 200 ilustraciones litográficas de edición ilimitada.

Esta agrupación es una de las más importantes a nivel mundial, debido a que, en sus 25 años de trayectoria musical, ha vendido 35 millones de álbumes y ha ganado 6 premios Grammy.

Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento: