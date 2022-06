Conozca la extraña fobia que padece Greeicy Rendón

La cantante Greeicy Rendón confesó la fobia que padece y que muchos no sabían. Se trata de la tripofobia, que es el miedo o repulsión que genera al mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas, en especial, orificios pequeños.

Esto lo dijo cuando veía a su esposo hacer trabajos de jardinería en un árbol que, coincidencialmente, tenía orificios muy pequeños.

"Yo tengo una fobia que se llama tripofobia, busquen en internet lo que es. Hay muchas cosas que me generan eso y este árbol lo hace. Les voy a mostrar y los que tengan tripofobia por favor véanlo o mándenle a alguien que ustedes sepan que tiene tripofobia, Yo no puedo, o sea, es como que me está picando todo solo por verlo", dijo Greeicy mientras grababa el árbol.