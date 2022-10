Critican a Katy Perry por hacer broma sobre Britney Spears en los Grammys

Su recorrido por la alfombra roja de la 59 edición de los premios Grammys fue interrumpido por el periodista de E News Ryan Seacrest cuando la abordó para entrevistarla sobre su regreso a la música con la canción Chained To The Rhythm.

"Eso se llama cuidar tu salud mental”, dijo.

Ryan continuó y cuando le preguntó cómo la había pasado durante este tiempo de descanso respondió: "fantástico, todavía no me rapo la cabeza".

Luego, cuando tocó el tema de su nuevo color de cabello y Perry finalizó con una alusión a lo sucedido con la ‘princesa del pop’ en el año 2007.

“Era el último tono de la gama que me quedaba por hacer. He probado otros y lo último que me queda es raparme la cabeza, pero eso lo estoy reservando para cuando me dé una crisis nerviosa a la vista del mundo entero. Estoy preparada y no estoy lejos de que me suceda”.

Los comentarios enfurecieron a los fanáticos de Spears, quienes a través de Twitter crearon el hashtag #KatyPerryIsOverParty para defenderla.

Britney la paso muy mal en esa epoca, no es un juego, ella sufrio #KatyPerryIsOverParty #GRAMMYs pic.twitter.com/LxGvxHwmVv — Britney Spears (@LucaBSKP) February 13, 2017

