Un nuevo capítulo se escribió en la historia de amor entre Samir, de Beta, y Grecia, de Gamma, en el Desafío The Box. En esta ocasión ambos participantes disfrutaron del anhelado Cubo.

Después de una romántica cena y mientras compartían champaña al frente de una hoguera, ambos comenzaron a preguntarse sobre qué espera cada uno en una relación amorosa.

Samir expresó que solo ha tenido una novia en su vida y que le gusta una mujer que le diga “sí” a todos los planes que tenga. Por ejemplo, salir con sus amigos, acampar o ir a la playa.

Grecia indagó más y le preguntó cuántos hijos le gustaría tener, a lo que él respondió que tres o cuatro.

“No. Me rindo. Me retiro, que me devuelvan”, dijo Grecia entre risas luego de escuchar la respuesta de Samir.

La noche continuó con un masaje por parte de Samir a Grecia, un baño en la tina y terminaron "descansando" en la cama del Cubo.

