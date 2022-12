Cuatro nominaciones para Colombia en los Premios Grammy

El dúo mexicano Jesse & Joy, la italiana Laura Pausini y el argentino Diego Torres son algunos de los artistas latinos nominados en la quincuagésima novena edición de los premios Grammy, anunció este martes la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Todos ellos compiten en la categoría de mejor álbum pop latino, en la que también figuran la guatemalteca Gaby Moreno y los colombianos Sanalejo.

Los hermanos Jessy & Joy competirán con su disco "Un besito más", Pausini con "Similares" y Torres lo hará con "Buena vida", mientras que Moreno presenta su candidatura con "Ilusión" y Sanalejo hace lo propio con "Seguir latiendo".

En la categoría de mejor álbum latino de rock, alternativo o urbano aparecen "ilevitable", de iLe, la voz femenina de Calle 13 y hermana pequeña del famoso dúo puertorriqueño, y "L.H.O.N. (La Humanidad O Nosotros)", del dúo argentino Illya Kuryaki & The Valderamas.

Junto a ellos están "Buenaventura", de la banda estadounidense La Santa Cecilia, "Los Rakas", del grupo panameño homónimo, y "Amor Supremo", de la cantante mexicana Carla Morrison.

Los finalistas al Grammy a mejor disco tropical son el colombiano Fonseca, por su álbum "Conexión", los cubanos Formell y Los Van Van ("La fantasía homenaje a Juan Formell"), los colombianos Grupo Niche ("35 Aniversario"), la orquesta mexicana La Sonora Santanera ("La Sonora Santanera en su 60 aniversario") y el recientemente fallecido José Lugo y la banda Guasábara Combo ("Donde están”).

Entre los mejores discos de música regional mexicana están "Raíces", de Banda El Recodo De Cruz Lizárraga; "Hecho a mano", de Joss Favela; "Un azteca en el Azteca, Vol. 1 (En Vivo)", de Vicente Fernández; "Generación Maquinaria Est. 2006", de La Maquinaria Norteña; y "Tributo A Joan Sebastian y Rigoberto Alfaro", de Mariachi Divas De Cindy Shea.

Al margen de las categorías latinas aparecen otros músicos hispanos como Demi Lovato, que competirá por el galardón a mejor disco pop vocal por "Confident", donde tendría que superar a Adele ("25"), Justin Bieber ("Purpose"), Ariana Grande ("Dangerous Woman") y Sia ("This Is Acting").

El músico de origen puertorriqueño Louie Vega aparece entre los finalistas al Grammy al mejor álbum de música de baile y electrónica por "Louie Vega Starring... XXVIII".

Con "Dois Amigos, Um Século De Música: Multishow Live", los brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil aspiran a ganar un nuevo Grammy, y en esta ocasión lo harán en la categoría de World Music.

El director de orquesta costarricense Giancarlo Guerrero opta al Grammy a la mejor recopilación de música clásica, por el disco "Daugherty: Tales of Hemingway; american gothic; once upon A castle", y al premio al mejor solo instrumental clásico por "Daugherty: Tales Of Hemingway".

El peruano Miguel Harth-Bedoya, también director de orquesta, aspira a ganar el gramófono dorado por la mejor grabación de ópera por "Higdon: Cold Mountain".

Estos galardones se entregarán el próximo 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles en una ceremonia que estará presentada por el comediante inglés James Corden, que ya condujo la gala de los premios Tony de teatro en junio pasado.