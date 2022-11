¡Cumple un ídolo! Celebramos los 78 de Paul McCartney con sus mejores canciones

Hace 78 años en Liverpool, Inglaterra, nacía Paul McCartney, quien es reconocido mundialmente por su música compuesta con los Beatles, Wings, y en su carrera como solista.

El músico, quien es vocalista, bajista, pianista y guitarrista, es un ícono del rock and roll, y considerado uno de los mejores compositores de música de los últimos tiempos.

McCartney es autor y co-autor de muchas canciones de algunos de los álbumes más reconocidos de la historia como Abbey Road, Help, Let It Be, Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, entre otros.

Para celebrar sus 78 vueltas al sol, les traemos algunas de las canciones más importantes del carismático Beatle.

Let It Be

Canción que da el nombre al último álbum de los Beatles, publicado en 1970. Esta canción es una de las melodías más reconocidas a nivel mundial.

Band On The Run

Uno de los más grandes hits de la banda Wings

, agrupación formada por McCartney después de la separación de los Beatles.

Yesterday

Posiblemente una de las melodías acústicas más famosas de la historia. El canto con guitarra acústica del inglés la hace una canción icónica.

Live and Let Die

Canción de la banda Wings, incluida en la banda sonora de la película de James Bond 007, Live and Let Die. También tiene un famoso cover hecho por la banda 'Guns n Roses'.

Hey Jude

Otra melodía magnifica interpretada por los Beatles. El canto inconfundible del 'na na na na, Hey Jude', ha sido interpretado por estadios repletos a lo largo y ancho del mundo, incluido El Campín de Bogotá.