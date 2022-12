¿De dónde salió la popular canción ‘Sailor Moon’ de Yuranis León?

La popular canción ‘Sailor Moon’ de Yuranis León, esposa de Mr. Black, ha causado revuelo internacional con su pegajoso ritmo. Tanto así que celebridades de todo el mundo se han dejado contagiar de esta tendencia.

Los presentadores de La Red decidieron hacer un reencauche muy divertido del éxito musical, pero al mismo tiempo entrevistaron a la mujer detrás del éxito para conocer todos los detalles de la creación del tema.

“La idea nació un día normal, mi esposo me dice Yuranis cantan la ‘Sailor Moon’, ya tenía pista y todo cuadrado. Cada vez que íbamos de viaje yo decía pónganme la canción ‘Sailor Moon’. Yo decía una champeta vieja, que en ese tiempo la cantaban unas chicas que hoy en día quisiera saber quiénes son y no he dado con ellas. Dije ‘quiero hacer el remix de esa canción’, y aquí estamos, salió de la nada, un momento de relax, todo empezó como una mamadera de gallo”, relató León.

Sin embargo, la letra de la canción no es lo único que ha causado revuelo, sino también la originalidad del video.

“Quería llegarle a todo tipo de público, algo más futurista. La idea la tuvo mi esposo, él es mi apoyo incondicional”, agregó.

Además, otra cosa que llamo la atención del controversial clip de la cantante fue la presencia de su gato en el mismo, animal que se convirtió en foco de memes.

“Mi esposo dijo ‘saquemos al gato en el video’. Ha tenido tantos memes que ahora el gato es el famoso”, expresó entre risas.

Por último, comentó que la famosa frase “me trasformaste” ha sido una tendencia total, pues la ha visto reflejada en sus presentaciones.

Vea el video adjunto:

