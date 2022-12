De publicista a actor y otras infidencias de Julián Arango

El reconocido actor colombiano Julián Arango estuvo hablando en Mesa BLU sobre sus inicios en el mundo de la actuación, sus próximas presentaciones y proyectos.



El actor es publicista, pero gracias a su característico carisma y jocosidad logró llegar al mundo de la actuación cuando le pidieron el favor de reemplazar a un actor en una escena.



“Lo que me llevó a la actuación fue ser gomelo”, cuenta Arango entre chistes y risas, recordando que sus compañeros de colegio lo molestaban por el acento que tenía.



Dice que en algún momento pensó en devolverse a la publicidad, pero los designios de la vida lo llevaron a donde se encuentra hoy en día.



Ente otras cosas, Arango recordó su relación con la actriz Ana María Orozco, con quien compartió set de grabación de la icónica novela “Yo Soy Betty la Fea” y con quien estuvo casado por 10 meses.



“Nos conocimos en las grabaciones de la novela ‘Tiempos Difíciles’, ella era una guerrillera y yo un joven gomelo, nos enamoramos. Fue una relación muy bonita, duramos tres años, pero pronto se acabó todo”, apuntó.



Hoy en día el actor está casado y tiene una hija.



Sobre su campo profesional, contó que está entregado a su proyecto, el Stand Up Comedy NiDea, del cual tiene programadas varias presentaciones durante el mes de septiembre.



También, recordó que el próximo 8 de agosto se presentará en Cali con el Stand Up Comedy “Ríase El Show”, mientras el 4 del mismo mes y el primero de septiembre estará en “Comedia a la Carta”.





A continuación, escuche la entrevista completa.



