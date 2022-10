¡Del fútbol a la música! Falcao protagoniza video musical de su esposa Lorelei

‘No me rendiré’ es el nombre de la nueva canción de la esposa de Radamel Falcao García, Lorelei Tarón, que fue dada a conocer a través de YouTube este jueves.



La canción es dedicada a su esposo Falcao, quien protagoniza el video y que resalta la lucha de la relación de la pareja.



“Te invito a ver mi vídeo "No me rendiré". Aprendí a ser constante y a no abandonar un sueño tan pronto se recibe un “no””, se lee en la descripción del video.



En menos de 12 horas de haber sido publicado, el video musical ya cuenta con más de 17 mil vistas en YouTube y más de 4 mil ‘likes’.