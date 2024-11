Del periodismo a la música, la historia de Camilo Cuervo: “Aprender de los que saben”

Dicen que los sueños son para aquellos que están dispuestos a cometer riesgos, pues, aunque parezcan algo lejano, el que pierde es aquel que no lo intento. Una frase que, al parecer, ronda de la cabeza de Camilo Cuervo, un joven que después de muchos años en el mundo de los medios de comunicación al fin dio el “salto de fe” para arriesgarse y entrar a la música.

Estrena su propio álbum ‘Te lo dice cuervo’, ligado a estos estilos del urbano moderno. Compuesto de alrededor de 10 canciones, dijo en diálogo con Blu Radio que son carta de presentación oficial de esta faceta a la cual le lleva apostando años, pero que siente que es el momento de darle la seriedad que se merece.

“Enamorado de la música. Llevamos un año haciendo, pero como el sueño de vida hace 3-4 años. Sacamos un álbum de canciones que teníamos guardadas hace un tiempo (…) Siempre me gustó cantar. Mis papás trabajan mucho y vivíamos en un barrio muy humilde, nos compraron una guitarra y nos dejaban en la casa teniendo como el temor de que pasara algo mala en la calle”, dijo.

Estuvo en La Descarga de Caracol Televisión en donde pasó a la fase de los 100 cantantes que logran estar frente a los cuatro jurados. Dos de ellos fueron Santiago Cruz y Gusi, quienes pesen lo conocen a la final le dijeron que no, pero sabe que “es parte del camino” y que mejor que “aprender de los que saben”.

“Ha sido muy enriquecedor estar al lado de grandes artistas en medios (…) Al inicio me daba duro ser el que entrevista y no el entrevistado, entonces ese ha sido el éxito de mi carrera periodística. Mi foco siempre estuvo en la música, no miraba todo lo que me podía ofrecer los medios. Estar allí me enseñó a escuchar los artistas y entender cómo llegaron hasta allá. Muchas veces no se la damos a la gente y creemos que logran algo por algo y no merito”, añadió.

Su álbum muestra sus orígenes y siente que “es una tiradera” a los artistas de Bogotá para hacerles un llamado a que por fin la capital tenga un artista urbano, el cual represente a nivel nacional e internacional.

“El periodismo te aporta mucho. Ver lo que hace un artista, lo que hace mal para aprender y lo que hace bien para seguirlo. El periodismo te ayuda a desenvolverte bien ante las cámaras, tener una gira de medios y pensar que, en una gira de medios, saber que los periodistas deben saber muchas cosas para darle a alguien un espacio. No llegó de casualidad a mi vida y me ha servido mucho, soy grande gracias al periodismo”, puntualizó.