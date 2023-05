Desafío The Box: con una máquina de afeitar Guajira peluquea a Mateus

En el Desafío The Box también hay momentos para la alegría, bromas y ayudar a sus compañeros cuando lo necesiten. En la casa Gamma, Mateus pidió ayuda a Guajira para cambiar el corte de su cabello, pues ya sentía que le molestaba su cabello.

"Me quiero cortar el pelo, ¿será que con una máquina bajarme los lados es buena idea? Ya me siento incómodo", expresó Mateus mientras estaba en la cocina con Guajira.

La desafiante decidió ayudar a su compañero de equipo, quien se sentó en una de las sillas de madera de la cocina. La improvisada estilista comenzó a analizar el corte de Mateus y le dijo que había unas líneas en la cabeza que la ayudarían a guiarse para el nuevo estilo de su compañero.

"Pues intentemos. Cualquier cosa bajamos el cabello de arriba y ya", dijo Mateus en caso de que su corte, en principio, fracasara.

Guajira comenzó a peluquear a su compañero con una máquina de afeitar que, según ella, no cortaba mucho y dificultaba su labor. Las risas y las bromas no sobraron entre sus demás compañeros quienes veían cómo iba quedando el nuevo 'look' de Mateus.

"Voy a quedar trasquilado. Comienzo a pensar que es mala idea", dijo Mateus, quien tuvo que afrontar el Desafío de Sentencia y Servicios con su peluqueado a medias, pues la mitad de su cabeza todavía estaba, como popularmente se dice, mechuda.

En el Box Arcoíris, Alpha, Beta y Gamma compitieron para mantener en su casa todos los servicios para un nuevo ciclo del Desafío. El equipo azul fue el ganador, mientras el naranja se quedó con el segundo puesto.

Vea el Desafío de Sentencia y Servicios: