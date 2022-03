Desafío The Box: Maleja reveló que el deporte le salvó la vida y la sacó del Bronx

El Desafío The Box arrancó una nueva temporada con varias emociones. Mientras los equipos Alpha, Beta y Gamma interactuaban, se fueron conociendo historias inspiradoras de los participantes.

Maleja, de Gamma, contó cómo su padre abandonó a su familia cuando tenía tres meses y las consecuencias de ese abandono, junto con unas “amistades”, la llevaron a las drogas. Dejó de ir al colegio y empezó a ir al Bronx, en Bogotá.

“Imagínese quedarse en el piso del Bronx, que eso era un basurero, y llegaba a la casa oliendo fatal. Entonces mi mamá entró en depresión, porque ella no sabía cómo manejar esa situación conmigo. Perdió el trabajo. Ella quería ayudarme, pero yo no me dejaba”, relató con la voz entrecortada.

Luego empezó a vivir en la calle, hasta que un día tenía tanta hambre que acudió a su hermana Katherine, quien intentó ayudarla. En el proceso de dejar las drogas llegó la ansiedad, “a tal punto que intenté suicidarme varias veces”.

En uno de esos ataques de ansiedad, Maleja usó una bicicleta elíptica que tenía su hermana en el tercer piso y ahí empezó su proceso de recuperación.

“Desde ahí me enamoré del deporte, hizo parte de mí, me salvó la vida y estoy aquí gracias a eso. Dije “quiero ir al Desafío y ser un ejemplo para la juventud, mostrarles que sí es posible lograr la vida que uno sueña””, añadió.