Diana Celis explica porqué demandó a Epa Colombia: "No me juzguen, ustedes no saben nada"

No paran las reacciones a favor y en contra tras la demanda que interpuso la futbolista Diana Celis contra su expareja Epa Colombia. Aunque en primera instancia la influenciadora manifestó que la deportista quería recibir más propiedades, de las que ya le había dado, ahora la jugadora expuso sus argumentos.

Vale recordar que Epa Colombia contó en historias de Instagram que tras no llegar a una conciliación con Celis, se presentó la demanda, pues una pareja que conviva más de dos años, al momento de separarse, puede reclamar el 50 % de los bienes.

"Ella estaba saliendo con alguien de Santa Fe. No me podía quedar esperando, yo también tuve que buscar lo mío", recordó la influenciadora sobre la presunta infidelidad que acabó con la relación de años.

Mientras Diana Celis disputa la Copa Libertadores Femenina, con el conjunto chileno Santiago Morning, publicó en su perfil de Instagram un texto en el que explica que las personas están hablando de más y no conocen el trasfondo de la demanda.

La jugadora enfatizó que solo estaba reclamando lo que es de ella, pues afirmó que las motos y el apartamento de Bochica, en Bogotá, lo compró ella y dijo que Epa Colombia no le quería entregar esas propiedades.

"Yo la demandé simplemente porque ella no quería ni siquiera darme las motos que eran mías, mi departamento y mis ahorros, porque mi dinero ella lo tenía en su cuenta. Así que no me juzguen y no me traten mal, porque ustedes no saben nada de lo que hacía a su lado", concluyó la futbolista.

Asimismo, Diana Celis recalcó que no debe estar publicando lo que hace diariamente en sus redes sociales para que las personas evidencien que, según ella, lavó cabellos, fue administradora y agendó citas para que el emprendimiento de keratinas de Epa Colombia se fortaleciera.

