“Fui a dar una vuelta y me devolví”: ‘Epa Colombia’ confiesa que estuvo en México pese a restricción

La influencer y empresaria ´Epa Colombia´ confesó en medio de una entrevista con el programa La Previa que pese a tener restricciones para salir del país por cuenta de la condena que tiene por vandalismo, hace pocos días estuvo en México.

“Fui a dar una vuelta y me devolví”, afirmó entre risas la influencer y empresaria.

Por otro lado, Daneidy Barrera aprovechó para referirse al tema de la también influencer Aida Victoria Merlano, quien fue condenada a siete años y medio de prisión domiciliaria por complicidad en la fuga de su mamá.

“Yo siento que eso es un escándalo como el mío. Yo le he dicho que la Fiscalía es muy injusta, cuántos políticos corruptos, cuántos violadores en la calle, cuántos asesinos. Y una persona como Aida, que es un ejemplo de superación, cómo va a estar en la cárcel. Yo me equivoqué como cualquier ser humano y se me vino Colombia encima, me equivoqué, pero todos tenemos derecho a una segunda oportunidad”, expresó.

Vale la pena recordar que 'Epa Colombia' fue condenada por daño en bien público, luego de comprobar que fue la autora de los destrozos a la estación de TransMilenio y la URI de Tunjuelito en noviembre de 2019.

Por último, la influencer recalcó que considera la posibilidad de lanzarse a la política en el futuro.

