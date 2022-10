"Respeta a quien te acompañó seis años": Diana Celis a Epa Colombia tras conocerse demanda

Diana Celis, expareja de la empresaria y generadora de contenido Epa Colombia , se pronunció luego de que se conocieran las declaraciones de Daneidy Barrera tras la demanda que le entabló la futbolista por los años de convivencia que tuvieron.

Epa Colombia , en varias historias, contó detalles sobre la demanda y, al parecer, habría expuesto a su expareja manifestando que no recibía el apoyo que requería con sus negocios.

Publicidad

"Diana me demandó porque cuando terminamos muchos abogados la buscaron para que me quitara lo que le correspondía. Después de dos años de convivir con una persona le corresponde algo. No me puedo quedar donde alguien no me está amando, respetando y no me está apoyando a emprender. Me dolió mucho, ella sabe que yo obré super bien y que le di todo lo que me pidió el abogado de ella. Yo trabajé solita, me apoyó como toda pareja, pero yo era la que sacaba la cara, la berraca", indicó Epa en Instagram, quien también dijo que Celis tenía otra relación sentimental.

"Ella estaba saliendo con alguien de Santa Fe. No me podía quedar esperando, yo también tuve que buscar lo mío", aseveró Epa Colombia.

La reacción de Diana Celis

"Tú me fallaste, no fui yo, asi que respeta a la mujer que te entregó todo durante 6 años. Te di lo mejor de mí, como sé que durante un tiempo tu lo hiciste, pero siempre fui sincera. Aguante muchas cosas porque te amaba, lo hice cuando no tenias dinero y después de que lo tuviste fui tu polo a tierra durante mucho tiempo. Duele que hables mal y digas mentiras de la persona que estuvo con Daneidy Barrera o como te decían, La Chama", escribió en una historia la futbolista, quien también le deseó lo mejor.

Publicidad

"Merecer lo mejor"

"Te amo y mereces lo mejor del mundo, pero te repito, haz las cosas bien y no dañes a nadie por reproducciones o aceptación en la sociedad", aseveró.