Dos artistas que deben un concierto en Colombia, según Spotify: ¿hay posibilidades?

La música se volvió parte del día a día de los colombianos y, mes a mes, se volvió habitual ver algún concierto por parte de algún artista nacional y/o internacional. Además, venues como El Campín, Movistar Arena, Coliseo MedPlus, Vive Claro, entre otros, han impulsado esta industria como destino para cantantes de talla mundial.

Pero, según cifras de Spotify, existen dos artistas que son los más escuchados en Colombia, o por lo menos de los más y que no han tenido en cuenta en los últimos años al país y le deben un concierto nuevo en alguno de estos espacios: Don Omar y Anuel AA, que, hasta ahora, solo han sonado como rumores de la posibilidad de visitar el país.

¿Por qué Don Omar y Anuel AA le "deben" un concierto a Colombia?

De acuerdo con cifras de la plataforma de streaming, estos dos artistas tienen millones de escuchas mes a mes en el país. Por ejemplo, en el caso de Don Omar la ciudad de Bogotá ocupa el primer lugar entre todas las ciudades del mundo y se encuentra presente en más de 4.3 millones de playlist y casi 13.000 canciones se reproducen cada hora.

"Además, su conexión con el público colombiano no es solo para aquellos que crecimos con sus canciones, sino también para los jóvenes, pues el 44% de su audiencia en Colombia tiene menos de 24 años, una nueva generación que ha hecho suyas canciones como “Dile”, “Ojitos Chiquitos” y “Hooka”, que no sólo siguen vigentes, sino que lideran el movimiento Old School", explicaron.

¿Don Omar en Bogotá? // Fotos: AFP, Alcaldía de Bogotá y Coliseo MedPlus.

En el caso de Anuel AA el tema va por la misma línea. Colombia es el cuarto país que más escucha su música en todo el mundo y Bogotá es la segunda ciudad en todo el planeta. Estuvo durante todo 2024 en el top 50 del país y arias de sus canciones, alrededor de 321 son reproducidas cada hora.

"El país es su cuarto mercado más fuerte a nivel global y Bogotá la segunda ciudad que más lo escucha en todo el mundo. Gran parte de esta conexión viene de una audiencia joven que vibra con los conciertos: el 52% de sus oyentes en Colombia tiene menos de 24 años", indicaron.

Anuel AA Foto: AFP

¿Hay posibilidades?

Desde 2024 vienen sonando como opciones para visitar el país, pero hasta el momento nada confirmado. Al menos del primero se ha dicho que, supuestamente, la negociación no se ha podido dar a raíz de diferencias en cifras, mientras que el caso de Anuel es que "aún no es momento" de su evento en el país.

Otros artistas que "deben" un concierto en Colombia

Pero artistas de otros géneros también tienen una cita pendiente en país, según estas cifras. Hay audiencia de hasta un 60 % de su música y reproducciones de hasta 1.020 canciones cada hora, siendo parte de millones de listas de reproducciones en el país y estos son: