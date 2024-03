‘Dune 2’, un viaje lleno de emociones de una secuela que supera a la primera

Cuando anunciaron que llegaría ‘Dune 2’ al cine algunos se preguntaron si realmente era una buena idea, pues la primera dejó varios puntos importantes en incógnita y como un producto de nivel medio en comparación de otras cintas que se han producido bajo HBO Max, o Max ahora.

Sin embargo, Blu Radio estuvo en la premiere de esta nueva cinta secuela de una historia enredada que se destraba en menos de nada en esta parte dos. Y sí, esta es la muestra de que las secuelas funcionan y pueden gustar al público.

Zendaya y Timothée Chalamet son dos actores que no dejan de superarse así mismo en cada producción y en ‘Dune 2’ no es la excepción; el crecimiento de sus personajes es notorio con el paso de cada escena y te hacen sentir parte de esa revolución que buscan bajo la mirada de un emperador que no quiere lo mismo.

Un deseo de venganza que se convierte en justicia cae perfecto y ayuda a que cada escena de acción se sienta casi perfectas en las escenas que van transcurriendo. En cada fragmento los personajes van profundizando su historia y el juego escénico de la película es impresionante en cuanto a materia narrativa.

‘Dune 2’ es algo muy diferente a su primera parte, pero que deja entender por qué terminó siendo tan lento dicha producción y es que cada cosa que se vio en ese momento era necesaria para disfrutar lo que hoy presenta en el cine Warner Bros.

La cinta está disponible desde el 29 de febrero en Colombia en todas las salas de cine y sin duda es una oportunidad para disfrutar una gran narrativa, arcos y momento especiales, con un gran actor como Chalamet que encanta de principio a fin.

Por cierto, seguramente la parte tres traerá aún más cargas que ver para el final de esta segunda que dejó con ganas de más.