El cantante Ed Sheeran enfrenta demanda de plagio por ‘Thinking Out Loud’

El cantante Ed Sheeran fue demandado por plagio, en relación a su mega-hit "Thinking Out Loud", que los herederos de un compositor alegan es copiado de un clásico de Marvin Gaye, "Let's Get It On".

La demanda fue presentada en medio de una ola de apelaciones en el mundo musical, que incluyen un veredicto de referencia emitido el año pasado en favor de los herederos de Gaye, que presentaron demandas por otros temas musicales.

Este último caso no fue presentado por la familia de Gaye, sino por descendientes del difunto Ed Townsend, quien escribió el recordado hit de 1973 con el cantante de soul y mantuvo los derechos sobre el tema.

"Los melódicos, armónicos y rítmicos acordes de 'Thinking' son sustancialmente y/o sorprendentemente similares a los de la batería en 'Let's'", se afirma en la demanda presentada el martes ante un tribunal federal en Nueva York.

Escuche ambas canciones a continuación y un mashup de los dos temas:

-‘Lets get it on’ de Marvin Gaye

-‘Thinking Out Loud’ de Ed Sheeran

-El mashup de las canciones