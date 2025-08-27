El capitalismo sí puede destruir una relación, o eso da a entender 'The Roses'

La trama sigue a Theo, un arquitecto perfeccionista y ambicioso, e Ivy, una chef apasionada que logra consolidar su restaurante tras años de esfuerzo. Lo que empieza como un matrimonio lleno de admiración mutua pronto se convierte en un campo de batalla, especialmente cuando el proyecto arquitectónico de Theo fracasa estrepitosamente, mientras que Ivy alcanza su mayor éxito profesional. De la ironía elegante pasan a ataques despiadados, transformando su relación en una guerra abierta donde el amor parece ser el primer sacrificio.

Ahora, la vida capitalista llega a cambiarlo todos en donde el amor se va perdiendo con el tiempo y las cosas no parecen estar bien y, poco a poco, Jay Roach, su director, va plasmando la idea de un amor en donde prima más lo material por encima de las personas o recuerdos.

“Es extraordinario. Tony McNamara ha escrito dos de mis películas favoritas de los últimos años; me refiero a LA FAVORITA y, por supuesto, a POBRES CRIATURAS. Así que, cuando me enteré de que él había escrito ésta, estaba tan emocionada. Y este guion encierra tantas cosas. Está anclado en lo real y es satírico al mismo tiempo. Tiene ese hermoso humor británico seco. Tony no es británico, pero tiene ese tipo de humor que solo Olivia Colman y Benedict Cumberbatch podrían lograr", dijo Kate McKinnon, actriz que también hace parte de esta cinta y sobre la línea de trabajo.

'The Roses' // Foto: Disney

Para los protagonistas, la experiencia de encarnar esta tensión fue tan desafiante como divertida. Cumberbatch destaca el ingenio y la franqueza de su personaje, con decisiones que oscilan entre lo devastador y lo hilarante.

La cinta llegará a cines este 28 de agosto en un viaje de pasiones y cientos de preguntas.

“La gente puede esperar ingenio en todas sus variantes: humor seco, mordaz, cálido, absurdo. Pueden esperar ver algo que es desopilante y sutil y la verdadera desintegración de un amor real que debería haber sido. Espero que se rían con eso, pero que también sientan la tristeza que conlleva”, añadió.