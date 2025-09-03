¿'El Conjuro 4', el fin de la saga de terror de la casa Warren? Esto debe saber

Este 4 de agosto de 2025 el cine de terror pondrá fin a una de sus sagas más grandes de la historia, que desde hace más de 10 años llegó a la mente y la vida de millones de personas, ¿o no?
Y es que, finalmente, llega a las principales salas de cine la entrega de 'El Conjuro 4', que le da vida una vez más a Vera Farmiga y Patrick Wilson en el papel de los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren. Pero que esta vez se enfrentan al primer caso paranormal que enfrentaron y que tiene relación directa con su hija.
Pero sí, podría ser el cierre de una saga exitosa en el cine del terror, pues su desarrollo y en premiere se pudo ver que su final es casi definitivo. Por supuesto, un largometraje lleno de emociones con esta pareja famosa del cine y un caso que cambió para siempre la vida de la familia Warren, que a la fecha también no tiene explicación.
Orden cronológico dentro del universo de 'El Conjuro'
- La Monja (The Nun, 2018 / La Monja 2, 2023)
- Ambientada en Rumania en 1952. Narra el origen de la entidad demoníaca Valak, que luego aparece en El Conjuro 2.
- Annabelle 2: Creation (Annabelle: Creation, 2017)
- Se desarrolla en 1955. Muestra cómo surge la maldición de la muñeca Annabelle.
- Annabelle (2014)
- Ocurre en 1967. Explica cómo la muñeca llega a manos de los Warren.
- La Llorona (The Curse of La Llorona, 2019)
- Ambientada en 1973 en Los Ángeles. Aunque más independiente, está conectada porque aparece el padre Pérez (de Annabelle).
- Annabelle 3: Viene a Casa (Annabelle Comes Home, 2019)
- Transcurre en 1972, poco después de que los Warren se llevan la muñeca a su museo de lo oculto.
- El Conjuro (The Conjuring, 2013)
- Se sitúa en 1971. Relata el famoso caso de la familia Perron en Rhode Island.
- El Conjuro 2 (The Conjuring 2, 2016)
- Ambientada en 1977, sobre el caso real del poltergeist de Enfield en Inglaterra.
- El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021)
- Transcurre en 1981, siguiendo el caso judicial de Arne Johnson, primer juicio en EE.UU. donde se alegó posesión demoníaca.