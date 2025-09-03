¿'El Conjuro 4', el fin de la saga de terror de la casa Warren? Esto debe saber

Este 4 de agosto de 2025 el cine de terror pondrá fin a una de sus sagas más grandes de la historia, que desde hace más de 10 años llegó a la mente y la vida de millones de personas, ¿o no?

Y es que, finalmente, llega a las principales salas de cine la entrega de 'El Conjuro 4', que le da vida una vez más a Vera Farmiga y Patrick Wilson en el papel de los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren. Pero que esta vez se enfrentan al primer caso paranormal que enfrentaron y que tiene relación directa con su hija.

Pero sí, podría ser el cierre de una saga exitosa en el cine del terror, pues su desarrollo y en premiere se pudo ver que su final es casi definitivo. Por supuesto, un largometraje lleno de emociones con esta pareja famosa del cine y un caso que cambió para siempre la vida de la familia Warren, que a la fecha también no tiene explicación.

'El Conjuro 4' // Foto: Warner Bros

Orden cronológico dentro del universo de 'El Conjuro'

La Monja (The Nun, 2018 / La Monja 2, 2023)

Ambientada en Rumania en 1952. Narra el origen de la entidad demoníaca Valak, que luego aparece en El Conjuro 2. Annabelle 2: Creation (Annabelle: Creation, 2017)

Se desarrolla en 1955. Muestra cómo surge la maldición de la muñeca Annabelle. Annabelle (2014)

Ocurre en 1967. Explica cómo la muñeca llega a manos de los Warren. La Llorona (The Curse of La Llorona, 2019)

Ambientada en 1973 en Los Ángeles. Aunque más independiente, está conectada porque aparece el padre Pérez (de Annabelle). Annabelle 3: Viene a Casa (Annabelle Comes Home, 2019)

Transcurre en 1972, poco después de que los Warren se llevan la muñeca a su museo de lo oculto. El Conjuro (The Conjuring, 2013)

Se sitúa en 1971. Relata el famoso caso de la familia Perron en Rhode Island. El Conjuro 2 (The Conjuring 2, 2016)

Ambientada en 1977, sobre el caso real del poltergeist de Enfield en Inglaterra. El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021)

Transcurre en 1981, siguiendo el caso judicial de Arne Johnson, primer juicio en EE.UU. donde se alegó posesión demoníaca.

Este es el tráiler de 'El Conjuro 4'