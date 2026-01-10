En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / El día que Yeison Jiménez soñó que moría en accidente aéreo: "Dios me dio señales"

El día que Yeison Jiménez soñó que moría en accidente aéreo: "Dios me dio señales"

En su relato había visto que la aerolínea en la que se transportaba sufría una falla y por cuestión de segundos lograba evitar un accidente fatal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad