El día que Yeison Jiménez soñó que moría en accidente aéreo: "Dios me dio señales"

Luto en la música colombiana tras conocerse la muerte de Yeison Jiménez, icono de la popular, en un accidente en una avioneta en Paipa, Boyacá. El artista se desplazaba hacia el departamento de Antioquia para presentarse este sábado, 10 de enero, en Marinilla.

Pero antes el artista había vivido una experiencia y confesó en diálogo con Se Dice Mí, de Caracol Televisión, que en un sueño vio cómo casi moría en un accidente aéreo. Esto tras haber sufrido algo parecido a inicios de 2025 en donde por problemas técnicos su avioneta tuvo que aterrizar antes de tiempo.

Cantante Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeison_jimenez

El día que Yeison Jiménez soñó con un accidente de avión

De acuerdo con el relato del cantante, esto no sucedió una, sino tres veces en las que este sueño lo persiguió. En todas tenía que decirle al conductor que revisara problemas y siempre se encontraba algo.

“Eso eran los sueños. En uno de los sueños sí vi que nos habíamos matado y salíamos en las noticias. Dios me dio tres señales y no las capté”, dijo el artista en aquella entrevista, asegurando que “nunca había desconfiado de su avión porque siempre le hacen mantenimiento antes de un vuelo”.



Lo más duro de ese episodio es que estuvo cerca de no conocer a su hijo cuando tuvo este percance en mayo, cuando casi se estrella en su avión en 2025. Lamentablemente, el sueño terminó sucediendo este 10 de enero dejando un vacío para la historia de la música colombiana.

Yeison Jiménez, el icono de la música popular

De comenzar en la plaza de Abastos hasta llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá como el primero del género en lograrlo. A lo largo de su carrera se destacó por ser un hombre resiliente con la capacidad de superarse así mismo para lograr todos sus sueños.

Canciones como “Ni tengo ni necesito”, “Vete”, “Se acabó”, “Ya no mi amor”, “Por qué la envidia”, “Hasta la madre”, entre otras, quedarán por siempre en la historia del género que lo llevaron a ser uno de los artistas más importantes llevando a la música popular a un siguiente nivel como un referente y creando una gran afición.