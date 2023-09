El emocionante video de Shakira y sus hijos al recibir premio en los MTV’s

En una noche llena de estrellas y emociones, Shakira y sus adorables hijos se robaron el corazón de todos durante los MTV Music Awards, pues la colombiana fue captada junto a los pequeños, sumergiéndose en los espectáculos y las deslumbrantes pasarelas de algunas de las celebridades más destacadas del momento.

En un breve clip que circuló por las redes sociales, los usuarios pudieron ser testigos de un momento mágico, los ojos de Milan se abrieron, reflejando el asombro y la emoción al ver cómo su mamá recibe tan grande reconocimiento.

Las redes sociales no tardaron en explotar con comentarios y reacciones, demostrando el cariño y la simpatía que sienten los fans hacia los hijos de la talentosa cantante colombiana. Algunos aprovecharon este tierno momento para relacionarlo con situaciones cotidianas, mientras que otros simplemente disfrutaron con humor los gestos de admiración de los pequeños hacia la renombrada artista.

Foto: AFP.

Shakira ganó prestigioso premio

Shakira se llevó el premio más prestigioso de la noche, el "Video Vanguard", que reconoce las innovaciones en las grabaciones audiovisuales de la industria.

La intérprete colombiana, de 46 años, acaparó la atención con sus característicos golpes de cadera y un popurrí bilingüe que incluía "She Wolf", "Te Felicito", "Objection (Tango)", "Whenever, Wherever" y "Hips Don't Lie".

Shakira cheering for Nicki Minaj winning at the #VMAs.pic.twitter.com/ReQYVY5Nmc — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) September 13, 2023

Ataviada con un brillante conjunto nude, la artista terminó su actuación haciendo surf sobre una plataforma que la elevó por encima de una multitud de fans y compañeros.

"Gracias MTV. Gracias por ser una parte tan importante de mi carrera desde que solo tenía 18 años", dijo.

Foto: AFP.

Asimismo, dio las gracias a MTV, canal musical que dijo la ha acompañado desde los 18 años; después enumeró a una serie de colaboradores que han apoyado su "historia visual", y finalmente se dirigió a un grupo más cercano a su corazón: sus hijos y sus fans.

"A mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí animándome, y hacen sentir a mamá que puede hacerlo todo. Y a mis fans, gracias por ser mi ejército, ayudarme en todas las batallas", declaró, en inglés.

