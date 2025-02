Él es Kendrick Lamar, el artista que cantará en show de medio tiempo del Super Bowl 2025

El rapero Kendrick Lamar será el encargado de encender el escenario del Super Bowl LIX con su esperado show de medio tiempo. Considerado uno de los artistas más influyentes del género, Lamar afirmó que el rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha y que su presentación será una oportunidad para recordarle al mundo su importancia.

Su participación ha generado una gran expectativa entre sus seguidores y la audiencia del evento, que cada año espera con ansias este espectáculo musical.

En 2022, Lamar debutó en el Super Bowl junto a Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg y Mary J. Blige, en una de las presentaciones más recordadas de los últimos años. En esa ocasión, el rapero dejó en claro su talento y versatilidad en el escenario. Ahora, en 2025, tendrá la oportunidad de brillar en solitario como acto principal del show de medio tiempo, consolidando su estatus como una de las figuras más importantes del hip-hop en la actualidad.

En esta ocasión, compartirá escenario con la cantante de R&B SZA, con quien ha colaborado en temas como "Luther" y "Gloria" de su reciente álbum "GNX".

La carrera de Kendrick Lamar ha estado marcada por el reconocimiento y la aclamación tanto de la crítica como del público. Durante los premios Grammy 2025, el rapero reafirmó su impacto en la industria al ganar cinco galardones, incluyendo Canción del Año y Grabación del Año por "Not Like Us", además de Mejor Video Musical, Mejor Canción de Rap y Mejor Interpretación de Rap.

Este éxito es un reflejo de su habilidad para innovar dentro del género y conectar con millones de personas a través de sus letras y producciones. En 2018, se convirtió en el primer rapero en obtener un Premio Pulitzer por su álbum DAMN., un hito que destacó su influencia en la música y la cultura popular.

Kendrick Lamar Duckworth nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California, una ciudad con una fuerte influencia en la historia del rap y el hip-hop. A sus 37 años, se ha consolidado como cantante, productor y compositor.

Desde sus inicios en la música, ha sido reconocido por su estilo único y sus letras cargadas de significado social, abordando temas como el racismo, la desigualdad y la brutalidad policial. Su música ha servido como una voz de protesta y una herramienta de cambio en una sociedad que continúa enfrentando desafíos en materia de justicia social.

El Super Bowl LIX, que enfrentará a los Kansas City Chiefs y a los Philadelphia Eagles, promete ser un evento inolvidable tanto en lo deportivo como en lo musical. La final de la NFL es uno de los eventos más vistos del mundo y el espectáculo de medio tiempo se ha convertido en una plataforma para los artistas más importantes de la industria.