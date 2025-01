Él es Zaider, uno de los referentes de la nueva ola afrobeat en Colombia

Desde hace meses un nuevo estilo de hacer música se ha apoderado de la escena en Colombia, que, si bien su origen es africano, su ritmo ha logrado una aceptación especial por el público: el afrobeat. Pero esto no ha sido solo por sus letras, sino por la manera en que los artistas han sacado provecho para crear nuevas canciones, como es el caso de Kapo o Zaider, este último que, día a día, crece más a nivel nacional.

"Bueno, la verdad que es un género que me encanta. Es un género que he venido estudiándolo durante hace muchos años.m Ahorita ya me siento un poco más cómodo cantándolo. Y es un género que ya viene durante muchísimos años. Ahorita mismo está entrando a muchos lugares acá en Latinoamérica. Pero es un género de Nigeria, entonces mucha gente apenas se está adaptando. Pero pienso que es un género muy bonito. Es un género que tiene letras muy bonitas. La mayoría del Afrobeat que hacen por fuera en África es muy espiritual", expresó en diálogo con Blu Radio.

Kapo y Zaider // Foto: Sony Music

El cantante cartagenero Zaider habló sobre su trayectoria musical, su reciente éxito "Alma" junto a Kapo, y sus planes para el futuro, incluyendo un nuevo álbum y colaboraciones con artistas de renombre. Lleva la música en la sangre desde los 16 años, ha logrado posicionarse como uno de los referentes del Afrobeat en Colombia, un género que ha ganado gran popularidad en los últimos meses. Su música, impregnada de ritmos caribeños y letras que llegan al alma, transporta a sus oyentes a las playas de su tierra natal, como Barú o Playa Blanca.

Yo empecé haciendo champeta. Pero obviamente ya después me fui adaptando un poco más a esta mezcla porque empecé haciendo... Ya después de un tiempo, a mezclar lo que es la champeta con un poco de afrobeat. No sé si has escuchado como que esa mezcla. Entonces, esa transición pienso que no fue un poco compleja porque, como te digo, ya venía como que explorando esos ritmos y esos géneros. Entonces, cuando ya decidí hacer afrobeat, afrobeat de lleno, ya como que me sentía y aún me siento muy cómodo haciéndolo. Entonces, muy feliz con todo lo que ha venido pasando, con todas estas colaboraciones que hemos tenido durante estos últimos tiempos", añadió.

Deja su 'Alma' al lado de Kapo

El cartagenera agradeció a Kapo por enamorarse de su canción 'Alma' y decidir montarse al proyecto luego de escucharla. Una canción que llegó a plataformas a finales del 2024. la canción, que ya se encuentra en los 50 más virales de Colombia y está sonando en España y otras partes del mundo, es un homenaje a los grandes amores y a las nuevas relaciones.

"Conocer también un poco más a Kapo. La persona, más que todo la persona. La persona que es. Persona noble.Y la enseñanza que me dejó también, y que yo sé que le ha dejado a muchos jóvenes, es que uno no puede rendirse. Uno no puede rendirse ante nada. Él es el claro ejemplo de que uno no puede rendirse. Su historia cuenta que estuvo a punto de retirarse y bueno, le llega esta bendición que ahorita tiene. Y bueno, esa fue una de las enseñanzas que tuve con él", expresó.