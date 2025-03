El H, el primer artista colombiano en llegar a la firma de Bad Bunny: "Fruto del trabajo"

Pasa un momento único en la industria musical colombiana, en especial en la costa Caribe con el crecimiento de diversos artistas que apuntan a ser la próxima tendencia de las listas de reproducción. Pero si bien el afrobeat se volvió protagonista de eso, el urbano de la calle también crece en estas zonas del país.

Oriundo de Cartagena, El H es la viva representación del talento emergente que rompe barreras. Desde sus inicios en el rap underground y las batallas de freestyle, hasta su consolidación como una de las voces más auténticas del trap y reggaetón de este movimiento del Caribe. Además, se volvió el primer artista colombiano de ser contratado por la firma de artistas como Eladio Carrión y Bad Bunny.

“Desde que tengo uso de razón he estado en esto. Desde pelado freestyleaba en las plazas, viajaba de ciudad en ciudad, incluso durmiendo en la calle. No hubo un momento exacto en el que decidí hacer esto, simplemente se me dio. Me encanta la champeta, el afrobeat y todo lo que suena en la costa, pero el urbano fue el camino en el que mejor me desenvolví (…) Trabajando, brother. Yo creé un movimiento llamado La Costa Gang, que nació aquí en Medellín. Irónicamente, la idea surgió en Dismaloquín. Luego bajé a Cartagena con mi manager y terminamos de darle forma. El primer artista grande que le puso el ojo al movimiento fue J Balvin. Fue el primero de la industria en darnos notoriedad, comentando y apoyando el proyecto”, contó en diálogo con Blu Radio.

El sonido de El H no solo está influenciado por el reguetón y el trap, sino también por ritmos propios de la Costa Caribe. "Crecí escuchando afrobeat, champeta, vallenato y cumbia. Aunque mi música es urbana, si la escuchas bien, puedes notar mi esencia cartagenera. Es algo natural, la música llegó a mi vida y yo simplemente la sigo", explicó el cantante. Además, ha visto artistas como Los Aldeanos, Diomedes Díaz, entre otros, que le permitieron tener un crecimiento especial para explorar diversos ritmos.

Publicidad

Consciente de la competencia en el género urbano, El H destaca la importancia de la autenticidad y la perseverancia. "Muchos quieren entrar en la industria, pero lo clave es qué tienes para ofrecer. Yo traigo mi historia, mi estilo y mi forma de ver la vida. No se trata solo de cantar, sino de dejar un mensaje y marcar la diferencia", concluyó.