Las redes y el éxito detrás de Alleh & Yorghaki: "Mucha disciplina, amor y dedicación"

Tan solo abriendo TikTok unos 5 minutos usted podrá escuchar música nueva. Para nadie es un secreto como las redes sociales han influido en las carreras de artistas emergentes, que, gracias a sus ritmos pegadizos, se vuelven parte de las ‘playlist’ de este tipo de plataforma a la hora de la creación de contenido.

Ahora, desde hace algunos meses, escuchar temas como ‘Capaz (Merengueton)’, ‘El Ingeniero’ o ‘Una Noche’ se volvió recurrente en esta y otras redes sociales. Canciones que nacieron de la mente de dos jóvenes venezolanos con grandes sueños por cumplir y que, por supuesto, le agradecen a todo este impacto mediático para que sus creaciones sean parte de la vida de las personas como en algún momento lo soñaron. Sus nombres son Alleh & Yhorghaki, que aseguraron que esperan también conectar con el público colombiano más allá de las redes sociales y, por eso, este 2025 comenzaron su historia en territorio cafetero con su gira de medios.

“Mira, la verdad es que al principio fue difícil. O sea, si TikTok nos ama a nosotros, pues nosotros adoramos a TikTok. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo en nuestra carrera y al principio fue difícil. Bueno, estábamos acostumbrados, bueno, yo creo que aquí capaz sí, pero tampoco era su día a día en cámara, grabarte y expresarte a la gente. Es un proceso en el que uno agarra una confianza. ¿Sí me entiendes? (Pues al principio hacíamos 10 TikToks para que quedara uno y ahora pues ya agarramos el swing, hacemos uno y sale. Sí, y yo digo que aparte de la plataforma como tal, es como la hemos usado”, expresaron en diálogo con Blu Radio.

Pero no solo son las redes sociales

De acuerdo con cifras de Spotify, estos dos jóvenes venezolanos se metieron también a liderar las listas de reproducción en poco tiempo. Por ejemplo, su famosa canción ‘Capaz (Merenguetón)’ completó seis semanas en el top 200 de Colombia y ha estado liderando en países como México, España, Chile y, por supuesto, en Venezuela.

“Lo más sorprendente de todo es el impacto que ha tenido, comenzando por los streams de ambos artistas, que han subido un 310 % globalmente y un 228 % solo en Colombia. ¡Una locura! Pero no solo ha sido la sensación en Spotify: la canción también se tomó las redes sociales, con millones de reproducciones y miles de coreografías, momentos especiales y clips de pura vibra”, explicaron desde la aplicación.

A esto he de añadirle que, en diciembre de 2024, estrenaron su álbum ‘La Ciudad’ y que debutó en el top de los nuevos de Spotify, convirtiendo varias de sus canciones en la favorita de los oyentes de la plataforma.

“Este álbum se basa en 12 canciones, 12 canciones con mucha disciplina, con mucho amor, con mucha dedicación, cada canción pensada hasta en su mínimo punto. Y bueno, un año de trabajo duro, ¿no? 12 canciones y sacaban el mejor momento, ¿no? Que fue después justamente lanzar nuestro hit mundial, Capaz, y que lanzar seguidito ahí un mes el álbum, pues ya, gracias a Dios, todo se unió para tener todas esas personas que se estaban uniendo al proyecto, que lo estaban conociendo, a unirse a un álbum y ver que hay más canciones más allá de que un solo merenguetón, ¿me entiendes? Que un solo hit”, expresaron.

Alleh & Yorghaki

¿Cuál es la clave del éxito en tan poco tiempo?

Para quienes conocen a Alleh & Yhorghaki destacan su humildad, amabilidad y creatividad, pero, si ellos lo piensan, creen que se debe a esa conexión que tienen los dos a la hora de hacer música, tanto así que, a cada una de sus canciones, le ponen más que disciplina, sino amor y dedicación lo que les permite conectar con miles de personas en poco tiempo.

“Fluye muy bien, o sea, es como si... Dios mío, se le llena la mente. Mira, pues básicamente... Sí, sí, yo creo que yo a veces le leo la mente a Ale. Tanto tiempo que pasamos juntos, hemos conectado demasiado como para entender qué le gusta a él y él sabe qué me gusta a mí. Y mira, eso es conexión. El proceso se hace más que todo. No somos de tener una pista, en este caso que creamos este proyecto, no somos de tener una pista ya como pre hecha o algo, sino es como depende de cómo nos sentamos. Es dependiendo del día, si está lluvioso, si hace sol, si no. Y bueno, el proceso es que Yorgo siempre tiene una pista, una... una base de sonido y yo para componer, pues, no soy de usar una libreta o el teléfono, claro, que el teléfono lo uso como apoyo para... para plasmar las ideas ahí, pero yo soy de soltar el topline, el topline, la frase, la melodía principal, con palabras, a veces sale completa, a veces no, pero está la base y en base a ese topline que ya se dijo, pues, construir algo y construir una historia y que todo tenga sentido, ¿no?”, aseguraron.

¿Y Colombia?

Ambos ven el 2025 ven una oportunidad de conectar más con un país, que, según ellos, lo ven muy cercano. En esta primera experiencia llegaron a Bogotá y Medellín quedando fascinados por el calor humano del público cafetero y la forma en que conectan profundamente con la letra de las canciones.

“La verdad es que hemos venido para acá un par de veces. Aparte que nos encanta porque nos parece un país increíble. Pues nada, un frío sabrosón y nada, pues ansioso que ya la gente nos ve la cara para hacer nuestro primer show aquí y con ganas de comernos el mundo. bueno, ahorita por cuestiones de trabajo pues no vamos a mover full por Bogotá y full por Medellín, pero esperemos que podamos ir para Santa Marta, ¿no? Conocer las playas de Colombia”, añadieron.