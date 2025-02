Hamilton y el futuro del afrobeat en Colombia: "Hemos venido mostrando resultados"

El afrobeat llegó a Colombia para quedarse y, en los últimos meses, el crecimiento de este género lo confirmó. No solo por un artista como Kapo, que, por supuesto, lo llevó hasta la escena internacional, sino por artistas que han apostado en este ritmo como su máxima expresión de hacer arte y expresión de lo que se debe hacer en la música bajo sus conceptos.

En 2024, Hamilton, un joven cartagenero, dijo en diálogo con Blu Radio que su camino apenas estaba comenzando y que Dios era el encargado de ponerle las personas en los momentos adecuados. Pasaron más de 6 meses de aquella conversación, y, ahora, no solo sus números han crecido, sino que se ha empezado a rodear con grandes del género urbano; por ejemplo, Ryan Castro vio potencial con él y juntos sacaron ‘A Poca Luz’, una canción que se volvió un éxito en pocas horas de su estreno. Pero también se acercó a más referentes de la escena actual.

“Pues prácticamente la disciplina, el esfuerzo que le hemos metido constante a mi carrera, la buena música y también pues mi personalidad, lo que yo tengo, la vibra, es lo que de pronto ha incentivado a otros a otros artistas a colaborar conmigo (…) No solo con Ryan, también con Lenny Tavárez, Justin Quiles. Soley es un parche, es una niña muy talentosa, ella siempre estuvo puesta para colaborar conmigo, le gusta mi música, a mí también me gusta mucho lo que ella hace, con Ryan también fue algo muy genuino, porque pues, ¿sabes? Nosotros hemos venido trabajando y hemos venido mostrando resultados y pues yo creo que eso es lo que ha incentivado y ha motivado a esas personas a querer colaborar conmigo”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Hamilton // Foto: Instagram @hamiltongram_

Su álbum’Reyes del Mar’ fue un punto de inflexión en su carrera, atrayendo a un público más amplio en Colombia. Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer, como se pudo ver en una reciente firma de autógrafos con una larga fila de fans esperando para conocerlo.

El afrobeat está en auge en Colombia, y Hamilton es uno de sus principales exponentes. Su música innovadora y su pasión por el género lo han convertido en una figura importante en la escena musical colombiana. Hamilton aseguró que para se convierta en el género número uno en Colombia en 2025, será necesario que haya más unión y colaboración entre los artistas.

“Pues en realidad, en algún momento me gustaría hacer una salsa, me gusta mucho la salsa y siento que es género universal, algún día, no sé, cuando me vaya a retirar, pues hacerlo real, pues por ahora estamos tratando de crecer con esto que es afrobeat y puede que este año sea muy increíble para el afro español (…) Pues en realidad, venimos con Nanpa Básico, de aquí de Bogotá, tengo la canción con De La Ghetto, viene el álbum de Afro Rockstar, vienen más colaboraciones con Zaider, vienen colaboraciones con Kapo y las demás van a venir con el tiempo, mientras nosotros vamos trabajando, pues las colaboraciones siempre llegan”, añadió.