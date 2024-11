Soley: "Pongo todo en manos de Dios; amo hacer música sin importar el género"

Oriunda de Armenia, Quindío, Soley González Jaramillo ha trabajado desde muy pequeña para poder alcanzar sus sueños. En la escena urbana se ha hecho de un nombre, que, poco a poco, se va haciendo mucho más conocido y el pasado 7 de noviembre estrenó, bajo el sello de Sony Music, su más reciente EP: Sol, que consta de varias canciones que, según ella, buscan dejar un mensaje especial.

"Desde los 5 años estudio música, baile y un montón de cosas. Mis ratos libres no eran con mis amigas en cine o una pijamada, era estudiando y mis jornadas eran muy largas. Mi vida siempre ha sido muy disciplinada. Casi no he tenido amigos porque mi mundo siempre ha sido de trabajar mucho. Siempre me estuve preparando para estos momentos, para cuando llegara esa “fama", dijo hace unos meses en diálogo con Blu Radio.

Ahora, meses después reafirma esa postura. Dijo que "todo va con base a las decisiones de Dios" siendo creyente y cree que todo a lo que le ponga corazón será lo que le dé esa "felicidad" que ha trabajado por años. "Lo único que sé es que amor hacer música. Sea cualquier género, lo que amo es hacerlo. Próximamente traeré reguetón, trap y todo eso que me gusta", dijo.

"Realmente ustedes deben buscar la felicidad en ustedes. No la busquen en cosas materiales o en otras personas, toca tener una meta super clara. Siempre lo he dicho, en lo crean, yo creo en Dios y lo pongo por encima de todo", expresó a quien también conocen como 'La Bellakita'.

'Sol', un EP que nace desde el corazón de Soley

Llegan seis canciones en esta nueva producción de la artista de apenas 19 años. 'Verano', 'Coco Loco', '40°', 'Azucena', 'Casualidad' e 'Intimidad' son esos seis temas que se suman a su carrera. Confesó que su favorita fue Azucena al lado de Luis La Voz y The Prodigez, de esas canciones que al ponerla le ponía los pelos de punta de la emoción.

"Este EP lo llevo trabajando unos tres meses. Viene del brillo interior, como su nombre lo dice, Sol, me llamo Soley, quería incluirlo con el significado de mi nombre que es la reina del sol, que se regenera así se den tropiezos. Quise hacerlo como esa forma de pronunciarme de muchas cosas que han pasado en mi vida públicamente. Demostrarle a la gente que no hablo como quieren, sino con la música", expresó.

