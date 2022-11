El imperdonable error ortográfico que Yina Calderón se tatuó en una nalga

La empresaria Yina Calderón es nuevamente tendencia en las redes sociales, esta vez, por un tatuaje que se hizo en uno de sus glúteos.

La huilense mostró orgullosa un reloj que se enmarcó en la piel y cuyo trabaj

o fue realizado por un artista conocido como ‘Deivyd’.

Vea aquí: Giovanny Ayala me hizo la vuelta y después lo negó: Yina Calderón con tragos de más

Publicidad

En la imagen se puede ver que el reloj está decorado con un ojo gigante en el centro y una mujer con una sombrilla.

Esta publicación en pocos minutos superó las 600.000 reproduccione

s y se llenó de miles de comentarios de personas que admiran a la joven.

Entérese de: La novia de ‘La Liendra’ muestra el lujo de casa en la que pasan la cuarentena

No obstante, algunos de ellos le recalcaron que el reloj que se tatuó tiene un grave error ortográfico que no se podría disimular fácilmente ya que el número cuatro en alfabeto romano se escribe ‘IV’ y no ‘IIII’.

Publicidad

Algunos aseguran que el tatuaje está bien hecho debido a que algunos relojes ingleses en la antigüedad eran así.

Publicidad