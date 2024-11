El niño de 'La vida es bella' creció: así luce hoy Giorgio Cantarini, ¿irreconocible?

La película italiana La vida es bella (1997), dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, marcó un antes y un después en el cine con su conmovedora historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, 26 años después de su estreno, el actor Giorgio Cantarini, quien interpretó al entrañable niño 'Giosué Orefice', quien sorprendió con su evolución personal y profesional.

En la cinta, Cantarini, con tan solo siete años, dio vida al hijo del protagonista, 'Guido Orefice', un hombre judío que convierte los horrores del Holocausto en un juego para proteger la inocencia de su hijo. La actuación del pequeño reflejó una ternura y simpatía que cautivó al público y contribuyó al éxito del filme.

'La vida es bella' fue galardonada con múltiples premios, entre ellos tres Premios Óscar en 1999: Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Actor para Roberto Benigni. Además, obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes (1997), nueve premios David di Donatello y un César a la Mejor Película Extranjera, consolidándose como un clásico del cine.

Giorgio Cantarini de la 'Vida es bella' Foto: Instagram @giorgiocantarini.

La vida actual de Giorgio Cantarini

Giorgio Cantarini, nacido el 12 de abril de 1992 en Orvieto, Italia, ha continuado ligado al mundo del entretenimiento. A sus 32 años, el actor vive entre Italia y Nueva York, según revela en sus redes sociales.

Después de su debut en La vida es bella, Cantarini participó en otras importantes producciones como Gladiator, donde interpretó al hijo de Máximo (Russell Crowe). Más recientemente, ha trabajado en proyectos como Lamborghini: The Man Behind the Legend y Comandante.

Además de su faceta como actor, Giorgio ha incursionado en la dirección y escritura de guiones. Dirigió el cortometraje Il giorno, la notte: poi l’alba en 2012 y fue coautor del guion de Flatmates en 2018.

Giorgio Cantarini. Foto: Instagram @giorgiocantarini.

Publicidad

Presencia en redes sociales

Con más de 45.000 seguidores en Instagram, Giorgio mantiene una vida discreta en cuanto a su vida personal. Sus publicaciones están enfocadas en sus proyectos profesionales, dejando entrever su pasión por el cine y la actuación.

La historia de 'Giosué' sigue siendo un referente de cómo el cine puede transmitir mensajes de esperanza y resiliencia en medio de las adversidades más crudas. Giorgio Cantarini, con su carrera en evolución, demuestra que su participación en esta icónica película fue apenas el comienzo de una trayectoria prometedora.