El nuevo ‘look’ de Jessica Cediel que desató elogios y críticas en redes sociales

La modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel dejó a más de uno sorprendido por la más reciente fotografía que publicó con un nuevo look.

En la imagen aparece con el pelo pintado de rubio

dejando atrás el color oscuro que la ha caracterizado por mucho tiempo.

“Divinaaaa, todo te queda perfecto, muero por hacerme lo mismo, pero a mí no creo que me quede; no entiendo como la critican, es una diosa; era más hermosa con su pelo natural”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de la publicación.

Sin embargo, la imagen deja la duda, porque para muchos usuarios podría tratarse de una peluca y hasta el momento Cediel no ha confirmado o desmentido esos comentarios.