El reconocido actor Fernando Múnera falleció a sus 73 años

Luto en la televisión colombiana este jueves, 9 de febrero, después de que se conociera que el famoso actor Luis Fernando Múnera falleció a sus 73 años. El oriundo de Bello, Antioquia, es recordado por participar en diversas producciones nacionales.

El antioqueño participó en más de 40 producciones de la televisión colombiana; algunos de sus papeles más recordados fueron en ‘El Chapo’, ‘El Bogotazo’, ‘La estrategia del Caracol’; además, como el coronel Pedregal en ‘Escobar’ (2019) y como el padre de Carolina, la novia rebelde de Faustino Asprilla en ‘La Selección’ (2013).

“Lamentamos informar que el veterano actor Luis Fernando Munera falleció (…) Le enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, informó La Red, a través de su cuenta de Twitter este jueves, 9 de febrero.

Cabe recordar que el primero paso de Múnera en los medios de comunicación fue en Medellín cuando se dedicó a ser locutor de radio, mientras, a su vez, hacía su carrera para ser actor, hasta que finalmente se lanzó a las producciones nacionales.

Según reveló Caracol Televisión , hace algunos meses el actor informó que estaba en mal estado de salud, lo que le hizo revaluar su vida.

"Me arrepiento de no haber ahorrado mucho. Me manejé mal con mujeres que se cruzaron por mi vida", dijo el actor. Además, aseguró, en su momento, que fueron años difíciles.

Después de dejar la pantalla chica y el mundo del espectáculo, Múnera se dedicó a otros proyectos en su vida personal. Empezó su camino con productos naturistas e inició a disfrutar su vida. En su momento, el actor afirmó que no pensaba continuar en el espectáculo ni montar nada de academias, pues ya existían muchas en el ámbito nacional.

