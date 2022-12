El relato de ‘Luisito’ Muñoz al saber que no era el verdadero padre de su hija

Este sábado el cantante popular ‘Luisito’ Muñoz le confesó al programa La Red de Caracol Televisión una realidad en su vida que terminó cambiándole el futuro con su hija.

Todo comenzó hace 13 años cuando ‘Luisito’ se radicó en Cali para terminar sus estudios, lugar donde conoció a una mujer con la que sostuvo una relación sentimental.

Según el cantante, la mujer le dijo que estaba embarazada y que iban a ser padres, por lo que Muñoz se responsabilizó de la niña, a pesar de las diferencias que tenía con su pareja.

“Yo asumí las consecuencias con un poco de duda”, expresó ‘Luisito’.

Lo que rompió el corazón del artista popular fue una prueba de ADN que le realizó a la menor debido a las dudas respecto a su paternidad.

“La niña no era mía. Cuando tuve la prueba en las manos se me vinieron las lágrimas, fue algo muy triste”, contó el artista.

Sin embargo, el cantante quiso mantener todo en secreto para no lastimar a la pequeña y llegó a un acuerdo con la madre de la niña, pero la situación no fue nada fácil.

“Habíamos quedado en que no íbamos a decirle nada a la niña, pero un día, antes del 24 de diciembre, la mamá me llamó y me dijo que ya le había contado la verdad”, relató.

Por último, el artista expresó que no ha tenido el valor de hablar con la niña por a la tristeza que le produce esta situación.

“Quiero decirle a mi hija que la amo, que la quiero, si he sido un mal padre que me perdone, pero quiero que me dé la oportunidad de ser su amigo y su padre”, finalizó.

