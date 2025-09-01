El viaje de ‘Cruce de Caminos’: 15 años después, Santiago Cruz lo celebra en vivo

De Ibagué para el mundo, Santiago Cruz se ha convertido en una de las voces más representativas de la música colombiana. Con más de dos décadas de trayectoria y momentos que han marcado su camino, el cantautor celebra la vigencia de un disco fundamental en su carrera: ‘Cruce de Caminos’, que este año cumple 15 años y regresa en una versión en vivo.

El próximo 17 de octubre se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, pero antes, en medio de esta celebración, decidió recopilar y reinterpretar las canciones de aquel álbum que transformó su historia artística.

“Lo quise hacer en vivo porque creo que es ahí, en la comunión que surge al compartir con otros músicos en el escenario, y enfrentándose al público, en donde está la quintaesencia de la música. Ese es un momento de mucha verdad”, aseguró Cruz.

Esto se sabe del concierto de Santiago Cruz en Bogotá // Fotos: Movistar Arena y X @SantiCruz

Estas son las canciones



Credo (Versión 2025) En Tus Zapatos (Versión 2025) 6:00 a.m. (Versión 2025) con Junior Zamora Todos Tenemos Cicatrices Cara Y Cruz (Versión 2025) Cuando Regreses (Versión 2025) ¿Qué Más Da? (Versión 2025) con Juan Pablo Vega Mariposas En La Panza (Versión 2025) Un Intento Permanente Y Si Te Quedas, ¿Qué? (Versión 2025) con Monsieur Periné Tu Peor Versión (Versión 2025) A Pesar De Mí (Versión 2025) Baja La Guardia (Versión 2025) Un Amor De Verdad (Bonus Track)

El nuevo trabajo reúne 14 temas, entre ellos clásicos como ‘Credo’, ‘En tus zapatos’, ‘Mariposas en la panza’ y ‘Y si te quedas, ¿qué?’, ahora en versiones renovadas y con colaboraciones de artistas como Junior Zamora, Juan Pablo Vega y Monsieur Periné.

En total, revivió 11 canciones de Cruce de Caminos en un formato fresco y auténtico, reafirmando su lugar en la industria y su apuesta por una música honesta. “Todos los días lo intento, a nivel personal y profesional. Algunas veces ese intento se convierte en un éxito, otras veces no, pero hay que seguir intentando”, añadió el cantautor, cuya inspiración en este proyecto también dialoga con referentes como Jovanotti y Presuntos Implicados.