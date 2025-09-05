Ela Taubert y Manuel Medrano, los románticos que con su nueva música lideran los estrenos

Inicio un nuevo mes y con este llega una nueva lista de estrenos musicales, que lideran dos de las voces pop más importantes de toda la región: Ela Taubert y Manuel Medrano, que tienen algo común y su amor por Bogotá, en donde el talento de ambos se forjó con el paso del tiempo.

Por un lado, la bogotana Ela Taubert se une a Jay Wheeler para explorar una faceta de pop romántico con toques del urbano de PR. Aquí la respuesta de los dos es decir adiós de la manera más sano y recordando las cosas buenas que deja el camino de una relación que, lastimosamente, no fue la mejor.

"'No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)' es la segunda respuesta de ELA a un amor que en algún momento se sintió irrompible pero que finalmente fue abandonado. En lugar de buscar explicaciones o un cierre, “No Supiste Cuidarnos (Respuesta #2)” enfrenta las secuelas de una relación pasada que la dejó desprotegida e incomprendida", expresaron desde Universal Music.

Mientras que, por otro lado, Manuel Medrano lanza ‘Mucho Más Que Ayer’, una canción pop que refleja el desamor y romanticismo en una sola letra. Un sencillo que recuerda como los simples detalles de un amor quedan enmarcados para siempre.

“Este lanzamiento musical representa mucho para mí porque es una de mis canciones favoritas del próximo álbum... Siento que le estamos dando continuidad a todo lo que venimos trabajando este año desde ‘Mariposas en el Pecho’, ahora con ‘Mucho Más Que Ayer’, que son temas que van a hacer parte de este nuevo trabajo… Una etapa de las más importantes de mi carrera”, afirmó Manuel Medrano.

Pero si bien estas dos canciones rompieron en redes sociales y se volvieron virales rápidamente, no fueron los únicos estrenos que llegaron a las listas musicales en este inicio de septiembre de 2025, sino que muchas más producciones se sumaron esta semana.



Lista de estrenos musicales septiembre 2025

‘SWAG II’ de Justin Bieber: el artista canadiense reafirma su regreso a la música con el estreno de este álbum compuesto de más de 20 canciones. Allí, el artista regresa a sus ritmos clásicos de 10 año atrás, explorando, además, nuevos ritmos con artistas alternativos.

Publicidad

‘Salud Mi Reina’ de Manuel Turizo: un ritmo afrobeat para ponerle una sensualidad especial. Grabada en Colombia y con la participación de Homero Gallardo en la guitarra acústica, el tema fue mezclado y masterizado por Mosty, consolidando un sonido auténtico.

‘Sagitario’ de Junior Zamora: el artista del Valle sorprende con este sencillo, que fusiona afrobeat y R&B, una mezcla de ritmos para darle vida a una propuesta que aborda la idea del amor bonito y sincero que se puede bailar y dedicar.

“Sagitario es un tema alrededor de la danza y de lo dedicable, de cuidar el amor, pero también de las cosas que buscamos en las relaciones, cómo repetimos patrones que quizás nos hagan daño o cómo seguimos buscando las cosas que nos hagan bien. Además, es que lo hermoso y lo caluroso se juntan en una sola idea”, expresó.

‘Me Imagino’ de Paola Jara: la voz de la música popular femenina lanza esta balada que nace del alma y toca fibras profundas del desamor, que habla de un amor que se fue con otro y olvidó todo el sentimiento en poco tiempo.

Publicidad

‘Aguaráchate’ de Monsieur Periné: la banda colombiana llega con este sencillo carnavalesco para cambiar el ánimo de un momento de diversión para celebrar la vida sin prejuiciosos. “Me inventé esta palabra buscando de nuevo hacer de la música mi juego, el juego que quiero jugar para reírme, uno sin reglas rígidas, donde solo se vale el gozo”, explicaron.

‘No Me Lo Perdonaría’ de Los Jaycobz: este sencillo trae una balada en donde se habla de lo difícil es que dar nuevas oportunidades cuando hay muchas heridas, pero que e| corazón asegura que esta vez puede llegar a ser diferente.

‘Buti Call’ de Kendo Kaponi y Omar Courtz: el dúo puertorriqueño del momento se une en este sencillo con toda la potencia y ADN del reggeatón clásico, además del poder de la voz de estos dos reconocidos artistas.

‘Rexsexex’ de Zoé: composición anclada al inconfundible sonido que los ha convertido en una de las bandas más importantes del rock latinoamericano, pero que también nos da muestras de la madurez y dominio artístico que la banda ha alcanzado en dos décadas de trayectoria.

‘Lo dejo fluir’ de Annasofia: un sonido que fusiona géneros como el pop latino, el hip-hop y elementos del alt-urbano, la canción desprende una frescura natural. Estas activaciones a pie de calle captaron reacciones genuinas y crearon una auténtica expectación antes del lanzamiento oficial de hoy.

‘Enamorada’ de Vivir Quintana: retoma elementos de la balada norteña y del sonido tex-mex para dar vida a una composición que lo mismo conmueve por su delicadeza lírica, que nos pone a bailar con su cadencia rítmica, mostrándonos que la autora de “Canción Sin Miedo” es una de las plumas más versátiles de su generación.

‘Dos mundos’ de Luna Llena: “Este sencillo nace de la observación de los contrastes de nuestro cotidiano, es una reflexión alegre sobre las dualidades que pasan: el amor, el desamor, la verdad, la mentira, la acción, la quietud, la pobreza y la riqueza, y cómo todas ellas hacen parte de nuestra vida y nos construyen como seres humanos”, dijeron.

Publicidad

‘Alguien’ de Carlos Rivera: una canción llega de sentimiento para decirle adiós a una persona, que pasó de serlo todo a una más del montón. No valoró el amor verdadero y dejó heridas que serán difíciles de borrar.

‘De parranda con el timbre original’ de Orlando Liñán: ompuesto por 7 canciones, cuatro de ellas homenaje a grandes maestros del vallenato, dos canciones que ya hacen parte del catálogo del artista y que en esta ocasión llegan en una versión fresca y renovada.

‘Pa no preocuparlos’ de Brian Puerta: una canción con todo el sabor de la música popular colombiano. Se aventuró a lanzar su primera canción inédita para seguir demostrando su talento y abrirse campo en el mundo musical.

Publicidad

‘Úsame’ de Ysa C y Lil Cake: “Desde el primer momento supe que quería colaborar con LiL CaKe en esta canción. Me encanta su energía, su propuesta fresca, y cuando empezamos a trabajar juntos todo fluyó muy natural. ‘Úsame’ es especial porque sentimos que representa a los dos, y tiene ese mensaje de consuelo, de decirle a alguien ‘te acompaño, estoy aquí para ti’”, comentó Ysa C.

‘100 suspiros’ de Gus Ormo: una producción conceptual de nueve temas donde la balada pop romántica se fusiona con distintos ritmos para crear un viaje musical lleno de poesía, erotismo y sensibilidad. Oriundo de Maracaibo y con más de siete años de trayectoria artística.

‘Qué le pasó a tu corazón’ de Ángel Popular y Junior Vargas: “La conexión que hubo entre nosotros debía inmortalizarse en una colaboración musical, la versatilidad de un artista como ángel y el sentimiento de un artista vallenato como Junior, era el complemento para una canción con una historia tan real como lo es esta”, dijo.

‘Colombiana’ de Elemecé y Almanegra: un proyecto en el que exploró géneros como la cumbia, el trap, el hip hop y lo que él mismo denomina "corrido arriero". Versátil y poderoso, es capaz de transitar entre el rap crudo y callejero y las melodías más románticas y melancólicas.

‘Toca la puerta’ de Gregorio Umañana: una propuesta de bachata pop que fusiona pasión, nostalgia y frescura en un sonido moderno. Bajo la producción de Nicolás de la Espriella, la canción logra un equilibrio entre la tradición del género y los arreglos contemporáneos del pop latino, dando vida a una interpretación cargada de sentimiento y autenticidad.

‘De Ti’ de Jesús Hernández: “Para mí, la música es la forma más bonita de contar lo que siento y conectar con las personas. De Ti es una canción muy especial, porque habla de una etapa que todos recordamos con cariño”, afirma Jesús Hernández.

Publicidad

'QEPD' de Jules: un poderoso momento de cierre y una íntima despedida del desamor que ha marcado gran parte de su trabajo reciente. La canción se centra en el sentimiento emocional del final de una relación, trayendo paz a un ciclo de amor y pérdida que antes era caótico.