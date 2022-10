Ella es asquerosa: las duras críticas de Lala Kent a Jennifer Lawrence

En una entrevista con Andy Cohen, Jennifer Lawrence afirmó que modelo Lala Kent es “una perra”.

Publicidad

“Lala intenta con todas sus fuerzas ser amable y luego va llorando con su mamá...", señaló la ganadora del Óscar

Jennifer Lawrence.

Vea aquí: Desde Jennifer Lawrence hasta Brad Pitt: los famosos que no suelen tener sexo

Como era de suponer, a Kent no le gustaron las palabras de la joven actriz a lo que respondió duramente en E! Online.

“No sólo me llamó perra, ella siguió y se burló de mí y de mi relación con mi mamá. ¿Es en serio que ella es una celebridad de primera línea y que tiene un Oscar? (…) Traté de no dejar que me molestara pero no se siente nada bien que alguien te llame así, menos alguien tan grande y supuestamente glamuroso", señaló Kent.