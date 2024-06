Empoderar a la mujer con música: la meta de la colombiana Angel Bleu

Oriunda de Valledupar, Angel Bleu llegó ala escena musical como una forma de explotartodo aquello que tenía oculto en su corazón. Y es que, en diálogo con Blu Radio, confesó que su infancia estuvo llena de sentimientos difíciles de salud mental que, poco a poco, logró superar para salir de su zona de confort y uno de esos puntos se demuestra con ‘Baila Baila’, su más reciente sencillo.

“No fue mi composición, pero me conecté con ella. Dije que en verdad es una canción que me sentó (…) Tenían en mente de presentarle a una mujer empoderada y gracias a Dios me la presentaron a mí. Dije esta canción tiene que ser mía y para las mujeres. Creo que siendo mujer en cualquier trabajo en que estés siempre vas a estar bajo juzgamiento por lo que sea, por ser calladita o lo que sea. Es mi manera de decir que no me importa (…) Marca un lado más maduro de mí”, expresó.

‘Baila Baila’ destaca, principalmente, por contar con un video sensual en donde ella demuestra una parte diferente a la que estaba acostumbrada y usando un arma social para demostrar el empoderamiento femenino a través de la música. Incluso, su papá estuvo detrás de las escenas del video y no quiso verlo, pues no era habitual para él ver a su hija así, su ‘Princesa’, como es su apodo.

“Todo el mundo tiene algo. J Balvin tiene la familia; Maluma tiene el Pretty Boy Baby y yo quería tener algo. A mí todo el mundo me decía princess, entonces dije ‘La Princesa’, es algo bonito”, contó.

Publicidad

¿Por qué Angel Bleu?

Su nombre es María Carolina Bernardí, apenas tiene 24 años, pero antes se iba a llamar Angela, de ahí el origen de su nombre artístico. Sufrió bullying y depresión cuando era una niña, pero en la lucha de cambiar su vida notó que en realidad era un ‘Angel’, también un honor a Dios. Mientras que el Bleu es por el azul, su color favorito.

Ella es silvestrista y seguidora de Karol G, a quienes admira un montón como referentes de su carrera musical. De cada uno le ha aprendido algo y esto lo aplica a cada una de sus canciones.

Angel Bleu // Foto: Instagram @angelbleu

Publicidad

De la depresión a la música

Un día se encontraba cantando una canción de Ariana Grande sin saber que su vida cambiara para siempre, si bien tocaba piano desde pequeño, fue su madre la que notó en ella un talento impresionante y la obligó a entrar a la música, incluso,

“Creo que mi mamá ha sido la persona detrás de este crecimiento. El personaje Angel, si me gusta diferenciar esos dos mundos, me ha ayudado bastante en mi seguridad y en el escenario, como soy en las entrevistas lo soy en mi día a día para controlar mi ansiedad. Pero estoy bien por que han sido un balance de tantas cosas, sin Angel y sin mi mamá no habría crecido”, dijo.

Confesó haber sufrido no solo de depresión, sino también del síndrome del impostor, TDA y trastorno del cuerpo. Desde pequeña su mente sintió un mundo de emociones que no lograba controlar y su música fue el refugio de paz que ella necesitaba para ser feliz.

“Mi mente es mi peor enemiga (…) Buscar ayuda profesional que te ayude a entender cómo funcionan tus problemas. Uno a veces es desfondado pensando que es parte de tu personalidad, a veces la depresión te puede estancar en la vida y es algo que uno debe trabajar. Si uno no pone de su parte uno no logra salir ella. Quién diría que esa niña que no quería estar más en este plano astral, que iba a pensar la mujer que se hoy en día he ayudado a muchos fans, muchas mujeres para darles un propósito. Uno no sabe el propósito que uno tiene”, añadió.

Publicidad

Por último, prometió que en 2025 será otra evolución de su música y conocer una parte más intima de ella. “Lloré componiendo, es algo más abierto”, dijo y es que prometió que sus fans también soltarán algunas lágrimas.