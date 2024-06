La música no se escucha, sino se siente con Amal: “Es mi forma de protesta”

Desde el departamento del Córdoba apareció un nuevo estilo musical lleno de cariño y pasión por sus letras: Amal, una joven que poco a poco se ha hecho un lugar en el género urbano gracias a su experiencia personal que se han convertido en su mejor forma de hacer arte. Por ejemplo, su último sencillo: ‘Ay Morena’, vio la luz mucho tiempo después de un desamor y solo porque sintió que estaba lista.

“El video musical representa todo lo que yo solté. A mí me gusta mucho, sinceramente superó todas mis expectativas (…) Fue una canción que escribí hace mucho tiempo y la dejé ahí. Pasó lo que tenía que pasar, esa historia se terminó y años después la volví a encontrar en mis notas, notas de voz y ya sano dije: ‘Uf…’, me abracé y dije que ya viví esto y vamos a darle color a esto. Tu pasado merece un cierre, mereces esa cicatriz, sé que suena rara, pero por eso la escuché después”, reveló Amal, que, además, fue su mayor secreto a una canción que a la fecha ve como una insignia de un capítulo difícil de su vida.

Y así como esta canción, Amal se dedicó a inspirarse de la vida para construir su carrera musical; todo lo que la haga sentir magia es su mayor fuente de inspiración y las historias son los relatos los que se crean en canciones.

“La música es protesta. Sirve pa’ protestar, para llorar, para quedarme callada. Hay cierto tipo de música en el silencio. Es un refugio y es incomodo porque a veces te lleva a unos limites que no conocías y te sacan de tu zona de confort. La tomo más como una forma de protesta, hablar por (…) Yo empecé a hacer música como forma de protesta porque yo era la que no tenía voz. Yo hablaba y sentía que nadie me escuchaba y la única forma en que me miraban era cuando tocaba piano, o tocaba ukelele. La única forma de que sentía esa atención era cuando tocaba un instrumento, pero cuando hablaba me sentía muy pequeña. Sentía que mi voz era muy pequeña”, manifestó.

Amal, conectada con la música

Muchas veces dudó en que este camino era la de ella, pero siempre la vida puso que esto era lo suyo porque siempre el arte es su mayor forma de protesta. Pero si hoy no estuviera en este mundo, estaría cocinando y es que le gusta el pescado: “Si buscase una forma de protestar. Sino los embuto a todos de comida”, dijo entre risas.

“Alguien que me inspiró mucho fue la Rosalía. Ella se sale mucho del molde y tiene una esencia pura; quiero ese efecto. No me inspiro en el proyecto de ella, pero sí en el efecto que causa en la gente”, dijo. Además, mencionó que siente que se ha cumplido, en especial a esa niña que tenía miedo del mundo porque se sentía muy poco, pero el propio camino la colocó en el lugar que merecía.

Amal // Foto: Instagram @holasoyamal

‘Ay Morena’, una canción con el toque del Caribe

Su último sencillo, que fue grabado en Isla Fuerte, nació de un desamor y la vibra conectó con el lugar de forma impresionante, según ella. Allí, logró conocer otra parte de sí misma y a partir de ahí comenzó a crecer para estar en una posición donde su región reconoce lo que merece.

“Ahorita se viene mi próximo sencillo que se llama ‘Si no estás’, que es la continuación de este tema (…) Es mi año de cosechar, de sacar música y pisar firme. Que los ángeles que no están solo allá arriba, yo soy gigante y nunca permitiré sentirme menos”, añadió.