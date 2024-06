Mari 'La Carajita': “Karol G abre una puerta a las artistas latinas del género urbano”

La riqueza musical de Colombia es referente de la región. Cada día más artistas ponen en el radar a Karol G, Feid, Shakira, Juanes, Carlos Vives, J Balvin, Maluma y muchos más como modelos a seguir en todo el mundo, como es el caso de Mari 'La Carajita', una artista venezolana que ha tenido un crecimiento gigante en los últimos dos años y que vio algo especial a lo que han logrado los artistas de este país.

“Más que una referencia, lo que están haciendo los artistas colombianos es abrir un camino, sobre todo para la mujer. Karol G, la artista número del género urbano, abre una puerta muy valiosa para las artistas femeninas del género urbano que vienen después. Yo quiero honrar ese camino. Siento que, obviamente, la música colombiana ha influido muchísimo, pero más allá de eso es la trascendencia que han tenido”, dijo Mari ‘La Carajita’ en diálogo con Blu Radio.

Mari 'La Carajita' habla de Karol G // Fotos: AFP y X @marilacarajita

¿Quién es Mari 'La Carajita'?

Venezuela es un país lleno de una amplia riqueza cultural que a lo largo de su historia se ha dado un lugar en el mundo. Si bien por cuestiones ajenas -políticas, sobre todo- se ha dejado detrás de su importancia en la región; el arte no deja de estar presente y, en especial, la música sigue dando un crecimiento a sus raíces, como con artistas como Mari ‘La Carajita’, que ha usado esta una forma de expresión para llegar a millones de personas al mundo.

Desde muy pequeña sintió que la música era su vida y comenzó con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y poco a poco fue escalando hasta llegar al canto y darse cuenta de que quería dar un mensaje, algo que podía hacer a través de la música.

“La carrera es súper joven. Hace dos años empezamos con una canción oficial (…) Un día me sentí infeliz con lo que estaba haciendo y decidí emprender con la música. Comencé a tocar en sitios nocturnos, restaurantes y bares, donde le daban la oportunidad a los músicos de hacer un show. Llegó la pandemia, dos años, YouTube, mucho tiempo libre y empecé a entender cómo funcionaba todo”, dijo.

Mari 'La Carajita' // Foto: X @marilacarajita

Sus primeros pasos fueron en redes sociales, gracias a esto pudo hacerse conocer y así llegó a su manager, quien explotaría con el paso de los meses todo su talento. Desde el día uno creyó en la capacidad de crear algo nuevo a partir de lo que ya existe, algo que sintió ayudó a que más personas empezaran a seguirla por creer en esa revolución musical.

“Al final de día lo que uno quiere es que su música crezca. Como se ha dado todo, creo que la gente ha conectado porque, quizá, piensan que ‘esa persona podría ser yo’. Nada excepcional, nada extraordinario, sino alguien que quiere crecer y que viene de Venezuela (…) Me siento orgullosa de ser venezolana, pero hay un vacío del venezolano de verse representando en algo. Me veo así, como un aporte. Quiero que se siente representados, eventualmente, trabajando, que también lo haga Latinoamérica”, dijo, que además reveló que su mayor referencia es Justin Bieber a quien espera algo día conocer.

¿Por qué ‘La Carajita’?

“Nosotros en Venezuela no le decimos la niña, sino la carajita (…) Es una palabra bastante usada y cuando yo estaba en mi búsqueda de este distintivo, a mí desde muy joven me decían que tenia menos edad de lo que realmente tenía. Una vez en el público una señora dijo, cuando tocaba el cuatro, dijo que esa carajita toca como un hombre. Eso lejos de ofenderme lo que hizo fue empoderarme y me estaban comparando con la fuerza del hombre, ese apodo me dio fortaleza”, dijo.

Esta es su última canción: