‘Epa Colombia’ denunció que fue víctima de robo en su empresa mientras estaba de vacaciones

A través de una serie de videos compartidos en redes sociales, ‘Epa Colombia ’ denunció que fue víctima de robo por parte de algunos de sus empleados, quienes estarían vendiendo sus mercancías a un precio más económico, según contó.

La empresaria dijo que se percató de lo que estaba pasando cuando llegó de viaje y que las personas que la estaban engañando eran trabajadores recomendados.

“Llegué de viaje y de una vez me fui para mi empresa. Fui al área donde se empacan los productos y las personas me estaban robando, gente que me recomendaron y creí que de verdad querían trabajar y venían era a robar”, comentó.

‘Epa Colombia’ añadió que tuvo que llamar a la Policía, pues tenía evidencia para denunciar los hechos.

Me tocó llamar a la Policía y decir que me estaban robando, que tenía evidencia y todo, pero realmente no hicieron mucho. Si fuera ‘Epa’ la que se tirara un vidrio, ahí si salía por todo lado contó.

Vea la publicación aquí: