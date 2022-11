"Es el paquete completo": Marbelle elogió a participante en La Descarga

Una nueva noche de emociones se vivió en La Descarga. Stefany Zabaleta aprovechó la tercera oportunidad en un programa del Canal Caracol luego de su paso en La Voz Kids y Yo Me Llamo.

La joven, quien tiene como motor a su familia, pues asegura que ha sacrificado mucho para cumplir el sueño de ser cantante, interpretó en el tocadiscos 'I will always love you', de Dolly Parton.

La audición de Zabaleta comenzó con Gusi, pues quería reivindicarse porque cuando estuvo en La Voz Kids él se arrodilló para pedirle que se fuera a su equipo, pero ella no le dio la oportunidad.

Luego de recibir el voto de confianza de Gusi, el turno fue para Maía, a quien Zabaleta también quería darle una buena presentación porque en Yo Me Llamo la caracterizó y aprendió mucho de la cantante.

Santiago Cruz no necesitó muchos segundos para oprimir su botón y arrodillada llegó hasta el puesto de Marbelle, quien estaba encanta con la voz de la joven, tanto, que no dejó que terminara el coro de la exigente canción.

"Me encanta cuando veo una mujer parada en el escenario con propiedad, confiada en lo que tiene, lo que sabe hacer, el paquete completo está. Eres hermosa e impresionante", elogió Marbelle a la participante.

Stefany Zabaleta respondió que la fortaleza de estar en un escenario se lo aprendió a Maía cuando la caracterizó en Yo Me Llamo. Además, reveló que arrodillarse no estaba dentro de sus planes para la audición, pero mientras el tocadiscos se movía, vio esa acción como una alternativa para no caerse y seguir cantando sin inconvenientes.

Después de que los mentores le dieron la bienvenida a La Descarga, los mentores comentaron que tiene un gran talento y serán ellos quienes sufran en la siguiente fase del programa.

