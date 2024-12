Esposa de Falcao publica emotivo video tras 17 años de casados: “Muchos no creían”

Lorelei Tarón , esposa del delantero colombiano Radamel Falcao García , conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo video en sus redes sociales con motivo de su aniversario número 17 de casados. La pareja, que contrajo matrimonio siendo muy joven, es considerada una de las más estables y admiradas en el ámbito deportivo.

“Muchos no creían en nuestro amor”

En su publicación, que fue acompañada por la hermosa canción Because you loved me de la cantante canadiense Celine Dion Lorelei reflexionó sobre los años que han compartido juntos y los desafíos que han enfrentado como pareja.

“La semana pasada cumplimos 17 años de casados. Cuando nos casamos, Falca tenía 21 y 19 años. ¡Chiquitos, no? Jejeje. Muchos no creían en nuestro amor, pensaban que estábamos locos, pero hemos trabajado mucho en nosotros para ir creciendo juntos, con muchos desafíos, buenos y malos momentos, pero seguimos aprendiendo en este camino”, escribió.

La pareja ha demostrado que el amor y el compromiso son la clave para superar las adversidades. A lo largo de su matrimonio, han compartido momentos de éxito en la carrera futbolística de Falcao, pero también episodios difíciles, como lesiones y cambios de equipo que los han mantenido muy unidos.

Lorelei Tarón y Falcao García Instagram: @loreleitaron

“Te amo más que antes”

En el video, Lorelei destacó el crecimiento que han experimentado como pareja y como familia. “De una cosa estoy súper segura: te amo más que antes, Falcao. Me encanta esta historia de amor que estamos escribiendo”, expresó. Además, agradeció a Dios por las bendiciones recibidas y recordó el día de su boda con un mensaje cargado de emoción: “Qué lindo que es Dios, que tenía todo preparado cuando dijimos 'sí quiero' y nos dio cinco tesoros que siempre hemos soñado. Te amo por siempre”.

Reacciones de los seguidores

El video, que recopila imágenes de la pareja y su familia a lo largo de los años, recibió miles de comentarios llenos de admiración y respeto. Los seguidores de Lorelei y Falcao destacaron la solidez de su relación y la inspiración que representan para muchas personas.

“Qué ejemplo tan bonito de amor”, “Una familia maravillosa” y “Gracias por recordarnos que el amor verdadero sí existe” y "Se veían divinos, pero no más que ahora", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la publicación, que rápidamente se volvieron virales.

Lorelei Tarón y Falcao García continúan escribiendo su historia de amor, una que, según sus palabras, ha superado las expectativas y desafíos con esfuerzo, fe y unión familiar.