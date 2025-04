Esta es la última publicación de Val Kilmer antes de morir, ¿mensaje de despedida?

Elreconocido actor estadounidense Val Kilmer, recordado por sus icónicos papeles en "Top Gun", "Batman Forever" y "The Doors", falleció en Los Ángeles a los 65 años debido a una neumonía. Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó la noticia a The New York Times, recordando su lucha contra el cáncer de garganta, enfermedad que le fue diagnosticada en 2014 y de la cual se había recuperado.

Una carrera marcada por la versatilidad

Kilmer se consolidó como una de las estrellas más carismáticas de Hollywood en las décadas de 1980 y 1990. Su debut cinematográfico se dio con la comedia "Top Secret!" (1984), pero su carrera despegó con "Top Gun" (1986), donde interpretó al piloto "Iceman", rival de Maverick, personaje de Tom Cruise.

En 1991, su transformación en Jim Morrison en "The Doors", bajo la dirección de Oliver Stone, lo llevó a la aclamación crítica. Luego, protagonizó "Tombstone" (1993) como Doc Holliday y en 1995 se convirtió en el icónico superhéroe en "Batman Forever". Durante su carrera, también trabajó en "Heat" (1995) junto a Al Pacino y Robert De Niro, "El fantasma y la oscuridad" (1996) y "El Santo" (1997).

Val Kilmer AFP

A pesar de su talento y versatilidad, Kilmer se ganó la reputación de ser un actor exigente y perfeccionista. En 2021, su documental "Val" se estrenó en el Festival de Cannes, ofreciendo un retrato íntimo de su vida, carrera y batalla contra el cáncer.

Su enigmático último mensaje

Menos de dos meses antes de su fallecimiento, Kilmer compartió una publicación en redes sociales que ahora cobra un nuevo significado. En un video filmado en 2021 junto al artista David Choe, se le vio usando una máscara de Batman personalizada, comentando con nostalgia su pasado como el Caballero de la Noche. Días antes de su partida, también compartió una de sus pinturas en venta con el mensaje.

Tonos fríos con una intensidad suave, como cuando la fogata se apaga pero aún estás bien despierto se publicó.

Hollywood rinde homenaje

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, numerosas personalidades de la industria cinematográfica expresaron sus condolencias. El cineasta Michael Mann, quien dirigió a Kilmer en "Heat", declaró: "Siempre me maravilló su versatilidad y espíritu inquebrantable".

El actor Matthew Modine le agradeció públicamente por haber influido en su carrera, mientras que Josh Brolin lo recordó como un "genio desafiante, valiente y creativo". Por su parte, Josh Gad escribió en redes sociales: "Gracias por definir tantas películas de mi infancia".

La muerte de Val Kilmer deja un vacío en el cine, pero su legado perdurará en la memoria de sus seguidores y en la historia de Hollywood.