Este álbum de Queen cumple 45 años; inolvidable en la historia del rock

Han pasado 34 años de la muerte del icónico cantante Freddie Mercury, quien dejó un legado inolvidable en la historia del rock el cual consolidó en su banda Queen, al lado de el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, quienes crearon canciones que terminaron marcando a todo el mundo.

De hecho, este 2025 uno de sus álbumes más famosos cumple 45 años y ha sido parte crucial en la carrera. Y es que 'The Game' dejó la huella de dos temas inigualables como 'Another One Bites The Dust' y 'Crazy Little Thing Called Love', que aunque pasen los años siguen siendo de los más escuchados en todo el planeta.

Queen // Foto: Universal Music

"El álbum de Queen que encabezó las listas de éxitos alrededor del mundo, cumple 45 años desde su estreno en Junio de 1980. A diferencia de discos anteriores, el octavo álbum de estudio de la banda, fue grabado en dos sesiones distintas, una durante el verano de 1979 y otra a principios de 1980. Además de este cambio en la dinámica de grabación, para este álbum QUEEN trabajó por primera vez con el productor Reinhold Mack", contaron desde Universal Music sobre este.

'The Game', el octavo álbum de estudio de Queen, celebra 45 años desde su lanzamiento en junio de 1980, consolidándose como uno de los discos más exitosos de la banda. A diferencia de sus trabajos anteriores, este álbum fue grabado en dos etapas: una en el verano de 1979 y otra a comienzos de 1980.

"Fue entonces cuando empezamos a salirnos de lo que era normal para nosotros”, recordó Brian May.

Publicidad

Este fue el álbum